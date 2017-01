Constanţa va fi punct de reper pe harta cercetării cancerului

Constanța va fi punct de reper pe harta cercetării cancerului

Cercetarea este un domeniu de care orice țară are nevoie, căci prin intermediul studiilor sunt descoperite soluțiile la problemele societății, fie că este vorba de mediu, agricultură sau sănătate. Dar mai ales, este nevoie de cercetare în medicină, pentru a pune la punct noi metode de a abordare a bolilor, noi proceduri terapeutice pentru cel mai de preț avut al omului - sănătatea! Cu toate acestea, respectivului domeniu nu i se asigură susținerea cuvenită, sunt de părere cadrele medicale. „Cercetarea este susținută prin fonduri ale ministerului aproape inexistente. Anul trecut nu s-a dat nimic pentru cercetarea medicală, iar pentru anul acesta am înțeles că vor fi niște fonduri după 1 iulie. Ceea ce facem este prin forțe proprii și prin parteneriate cu reprezentanți ai comunității europene”, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Petre Bordei, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” Constanța. Cinci proiecte de cercetare în derulare - patru privind cancerul Chiar dacă banii sunt puțini, la Constanța cercetarea în medicină este la loc de cinste - o spun specialiștii. „Avem profesioniști, avem dotări, dar nu avem fonduri. Dar cercetarea medicală din țara noastră este foarte apreciată peste hotare. Referitor la dotări, am reușit, după un an și jumătate de la achiziționare, să montăm microscopul electronic ce ne era necesar. Când l-am luat, și cred că și acum, existau trei de acest fel în România. Este de ultimă generație și este o adevărată bijuterie”, a completat dr. Petre Bordei. În prezent, cadrele medicale constănțene au în desfășurare cinci proiecte, realizate în colaborare de Facultatea de Medicină și Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Potrivit dr. Anca Mitroi, director cercetare SCJU, este vorba de patru proiecte privind studiul patologiei maligne și un al cincilea, privind fistulele digestive post-operatorii. Este vorba de: „Studiul corelației dintre markerii imu-nohistochimici și genetici cu rol în prognosticul carcinoamelor ma-mare, ovariene și de colon” (demarat în septembrie 2007, se va finaliza în septembrie 2010 și este coordonat de dr. Mariana Așchie, medic-șef Anatomie Patologică), „Identificarea markerilor morfologici și genetici implicați în diagnosticul precoce și prognosticul limfoamelor non-Hodgkin ganglionare cu celula B” (octombrie 2008 - septembrie 2011, coordonat de dr. Mariana Așchie), „Corelarea manifestărilor clinice, paraclinice și morfo-patologice cu modificările genomice în cancerul epitelial scuamos de esofag” (octombrie 2008 - septembrie 2011, coordo-nator dr. Vladimir Botnarciuc), „Factori biologici și imunohisto-chimici de diagnostic și pronostic în tumorile neuroendocrine ale tubului digestiv și glandelor anexe” (octombrie 2008 - septembrie 2011, coordonator dr. Vlad Herlea) și „Evaluarea factorilor de risc în producerea fistulelor digestive externe post-operatorii și impactul în managementul terapeutic pre- și post-operator” (octombrie 2008 - septembrie 2011, coordonator dr. Iulia Munteanu). În proiectele de cercetare sunt implicate și alte instituții din țară, precum Institutul „Fundeni” sau Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Studiile sunt realizate pe tumorile extirpate de la pacienții internați în unitatea spitalicească, în încercarea de a identifica markerii caracteristici, în încercarea de a găsi similitudini între boli sau ceea ce duce la dezvoltarea tumorilor. De asemenea, este urmărită și evoluția pacienților sub tratament, după extirparea tumorilor. Potrivit dr. Anca Mitroi, în cadrul acestor cercetări nu se intervine în metodele terapeutice ale bolnavilor, nu se realizează experimente pe bolnavi, astfel că aceștia nu sunt supuși niciunui risc. Mai multe date despre proiecte, a subliniat medicul, vor putea fi făcute publice abia după finalizarea lor. Centru de 5 milioane de euro pentru Studiul Patologiei Maligne Drept dovadă că specialiștii constănțeni vor să facă performanță în studiul tumorilor canceroase, să găsească metode noi pentru diagnosticarea precoce, este și centrul modern de cercetare ce urmează să fie construit. Centrul de Diagnostic Morfologic și Genetic pentru Studiul Patologiei Maligne va fi ridicat în vecinătatea Spitalului Județean, pe un teren de 780 de metri pătrați - în martie 2008, printr-o hotărâre a Consiliului Județean Constanța, suprafața respectivă a fost concesionată către Universitatea „Ovidius” pentru o perioadă de 49 de ani, special pentru ridicarea respectivului centru. Temele de cercetare ce vor fi abordate în noua structură vor fi focalizate pe „dezvoltarea de soluții la problemele de sănătate naționale și internaționale generate de tumorile maligne, care reprezintă o cauză importantă de morbiditate și mortalitate în lume” - se menționează în proiectul de realizare al centrului. În acest centru vor fi realizate studii patologice și genetice, clădirea urmând să fie construită astfel încât să respecte cerințele europene, iar dotările vor fi de ultimă generație. Toate avizele pentru realizarea investiției au fost obținute, iar în prezent sunt așteptate fondurile de la Comisia Europeană pentru demararea lucrărilor. Potrivit dr. Petre Bordei, valoarea investiției este de aproximativ cinci milioane de euro, iar termenul de finalizare a lucrărilor este 2012. „Avem certitudinea că vom primi aceste fonduri, este 100% sigur. Va fi primul centru de cercetare în domeniul patologiei maligne din România, inclusiv din sud-estul Europei”, a subliniat decanul. Un raport al Centrului Internațional de cercetări asupra cancerului, din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, arată că tumorile canceroase au răpus, în 2008, în jur de 7,6 milioane de persoane. În județul Constanța sunt înregistrați peste 18.000 de bolnavi de cancer, anual peste 1.500 de constănțeni murind din cauza acestor tumori.