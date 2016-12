"Constanţa va fi eliberată de cablurile aeriene". Până atunci, cartierele sunt în tranşee

1

Tipic romanesc

In zona fostului Spic de Grau (Victoria) au inceput lucrarile in urma cu cca. 1 luna. In curtea interioara a blocurilor MS3A, MS3B, TD6, TD7, la 1 saptamana dupa aparitia santurilor, au venit cei de la Confort Urban si au turnat in toata curtea un covor asfaltic (la 33 de ani de la prima asfaltare). Acum subcontractorul RCS & RDS vrea sa taie proaspatul covor asfaltic pentru a sapa santurile necesare introducerii retelelor respective in pamant!!!