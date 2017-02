Constanţa - un oraş cu multe blocuri noi, dar proaste. Prima Casă se împiedică de "ţepele" constructorilor

Constanța - un oraș cu multe blocuri noi, dar proaste. Prima Casă se împiedică de "țepele" constructorilor

Deși inițial, Guvernul anunța că va reduce cu 15 la sută plafonul garanțiilor pentru programul Prima Casă, până la urmă a decis chiar să-l suplimenteze cu o sumă consistentă. Este o primă încercare de a da o mână de ajutor dezvoltatorilor imobiliari, după ce băncile au crescut avansurile pentru creditele ipotecare, ca urmare a intrării în vigoare a Legii dării în plată.Practic, programul Prima Casă va continua în forță și anul acesta, după ce, anul trecut, mai bine de jumătate din tranzacțiile imobiliare s-au făcut prin intermediul lui și au vizat, în special, apartamentele cu două sau trei camere la prețuri de până la 60.000 de euro. Tinerii sunt atrași mai ales de apartamentele noi, după cum susțin agenții imobiliari, însă sunt și familii care preferă apartamentele vechi, în zone centrale, pe considerentul că unii constructori nu sunt tocmai serioși.„În general, prima alegere a tinerilor este un apartament într-un bloc nou construit. Oferta este destul de bogată. Se caută mai ales apartamentele cu două sau trei camere, iar dezvoltatorii au înțeles acest lucru și propun îndeosebi aceste spații. Prețurile sunt comparabile cu cele pentru apartamentele din blocuri vechi, însă com-partimentarea este mult mai aerisită, toate instalațiile sunt noi, iar materialele sunt de ultimă generație. Există însă și clienți care, după ce vizionează apartamente din blocuri noi, ajung să cumpere în blocuri vechi, fie pentru că sunt în zone mai centrale, fie pentru că nu au încredere în construcțiile noi”, explică Ioan Alexe, agent imobiliar în Constanța.Experții nu recomandă unele din blocurile noiPiața din Constanța este destul de generoasă cu apartamente de două și trei camere, iar prețurile sunt și pentru cei cu un buget mai mic și pentru cei cu dare de mână. De exemplu, un apartament de 45 de metri pătrați, în funcție de zonă, poate fi de la 39.000 până la 45.000 de euro. Cele mai ieftine sunt în cartierele noi, de la periferia municipiului, unde sunt încă probleme cu utilitățile și cu infrastructura. În centru, însă, un astfel de apartament nou poate ajunge și la 50.000 de euro, iar cu cât este mai aproape de mare prețul crește.„De mai bine de jumătate de an căutăm un apartament cu trei camere. Avem aproape jumătate din suma pe care ne-am propus-o și pentru restul vom aplica pentru programul Prima Casă. Am început cu blocurile noi, inclusiv cele care sunt încă în con-strucție. Acolo unde ne-a plăcut am mers ulterior cu un expert inginer în construcții, pentru o părere avizată, pentru că se știe că unii constructori nu respectă întocmai normele sau folosesc materiale ieftine și de proastă calitate. De fiecare dată am fost sfătuiți de expert să mai cautăm. Ultima oară găsisem un apartament la parterul unui bloc nou, în apropiere de gară. Deși nouă ne plăcea foarte mult, omul ne-a arătat niște probleme concrete pe care blocul le avea, defecte de construcție. Așa am ajuns să cumpărăm un apartament într-un bloc ceaușist, dar în centru și mai ieftin”, ne-a povestit Paula M., din Constanța.Lucrări de proastă calitate și materiale ieftineFaptul că în ultimii ani dezvoltatorilor imobiliari din Constanța li s-a permis să construiască după bunul plac, ignorând atât regulile de urbanism, cât și cele de bun simț, pare să se întoarcă acum și împotriva lor. Autoritățile locale și companiile de utilități nu pot ține pasul cu construcțiile lor, noii locatari ajungând să înoate în noroaie, să stea pe întuneric ore în șir din cauza penelor de curent sau să-și ia sacii de gunoi cu ei la serviciu pentru că nu au unde să-i arunce. La toate acestea se adaugă, în numeroase cazuri, lucrările de proastă calitate, pereți prin care se aude sforăitul vecinului sau instalațiile greșite, făcute de neprofesioniști.