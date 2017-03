CONSTANŢA, UN ORAŞ EUROPEAN? Cum ţi se pare cartierul tău? Ce îţi place şi ce te supără în Constanţa? SPUNE-ŢI PĂREREA!

10

Balcanism

Ce poti face intr-un oras balcanic,drcat sa ne plangem,ca oricum nu se v-a face nimic,atat de autoritati cat si de populatia conlocuitoare.Oamenii balcanici sunt puturosi,murdari si comenteaza absolut orice.De lege nici nu poate fi vorba,atata timp cat politicul nostru central e bolnav,aici in balcanismul nostru constantean unde de sute de ani nu s-a schimbat nimic in mentalitatea oamenilor,nici ca se v-a putea,doar cu amenzi pana la cer, cum si huliganii englezi au reusit sa fie imblanziti.Asa ca degeaba se da din gura,daca noi per total nu vrem sa luam atitudine,doar sa comentam de pe margine.La noi atata timp cat nu suntem afectati direct doar dam din cioc.Asa ca suntem toti de vine,si eu si tu si toti cei care locuim in Constanta.Pacat dar adevarat!