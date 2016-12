"Constanţa trebuie refăcută din toate punctele de vedere!"

5

spaga si incompetenta

Nu avem o sala de teatru, nu avem o sala de opera , nu avem mai nimic ca spatii in care sa se desfasoare actiuni culturale. Nu mai vorbesc despre Cazino, despre soseaua de coasta sau despre alte obiective absolut necesare unui oras din sec.xxi. Daca ar trebui sa plateasca pentru ceva toti primarii si consiliile care s-au perindat din 199o pina acum ar tebui pentru paragina in care a fost lasat acest oras. Daca vrei sa te plimbi esti incoltit de ciini.de cesetori,de tigani,de hoti,de tilhari. Si vestigiile antice sint lasate aiurea.Unde s-au dus atiti bani din taxele si impoztele noastre. De aia isi permit batatia asta de joc fata de cetateni pentru ca stiu ca nu vor raspunde in fata legii.Ma uitat ieri la dl.Mihaiesi, care se plimba fara griji. Oare nu are mustrari de guget pentru darimarea Continentallului emblematic pentru Constanta? Si eram bucurosi ca era inginer,profesor. Aiurea, aceeasi atitudine de foame in git caorice semianalfabet. S-a bucurat sa-i bage fiica-sii ,in buzunar, citeva miliarde,sa darime hotelul Continental.,Raspunde cineva? Ca str. Stefan cel Mare arata ca o ulita dintr-o comuna, raspunde cineva? Au trecut 26 de ani,nu s-a realizat nimic. Numai spaga ,incompetenta.si interese mafiote.