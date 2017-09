Constanţa, sub avertizare meteo! Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic

Constanța, sub avertizare meteo! Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic

Arșița a pus stăpânire pe tot litoralul. Deși turiștii se bucură că au parte de vreme frumoasă în vacanță, aceștia sunt avertizațisă nu stea pe plajă toată ziua, mai ales la orele prânzului,m când radiațiile ultraviolete vor atinge un nivel foarte ridicat.În ce-i privește pe constănțeni, aceștia sunt sfătuiți să evite ieșirile pe timpul zilei. Dacă totuși au treburi ce nu suportă amânare și au nevoie de o gură de apă rece, se pot răcori și hidrata în cluburile de pensionari și pavilioanele de vară din parcuri.România fierbe zilele acestea. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări pentru toată țara. În zona de vest va fi cod roșu, iar în restul țării, inclusiv la Constanța, va fi cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat. Potrivit meteorologilor, mâine și poimâine, valul de căldură care a debutat încă de luni (31 iulie) va continua să se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși, pe arii extinse, pragul critic de 80 de unități și se va situa frecvent, în zonele joase de relief, între 82 și 84 de unități. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 22 și 25 de grade.În zonele de câmpie și de podiș ale județelor Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Mehedinți și Dolj, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei și care se vor situa între 39 și 42 de grade.În Moldova, Dobrogea, Muntenia și, local, în Maramureș, Transilvania și Oltenia, temperaturile maxime se vor situa, în general, între 36 și 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei.Treptat, valul de căldură se va restrânge către regiunile sudice și va persista până spre mijlocul săptămânii viitoare. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, în special în zonele de munte și în jumătatea de nord a țării.Ca urmare a avertizărilor meteorologilor, Primăria Constanța a amenajat puncte de prim ajutor, asigurate cu personal medical specializat în patru cluburi pentru pensionari și în opt pavilioane de vară, din parcuri și piețe. Este vorba despre clubul de pensionari din zona Delfinariu, de pe strada Zorelelor nr. 69 bis, clubul din zona Eden, de pe strada Soveja nr. 77, blocul 35B, clubul din zona Far, de pe strada Aurora nr. 2, blocul PF1, și clubul din Piața Tomis III, pavilionul din parcul Tomis II, cel din parcul de la Casa de Cultură, cel din zona Poarta 6, de pe strada Brizei, cel din Parcul Tăbăcărie – Țara piticilor, cel din piațeta Badea Cârțan, cel din zona CET, de pe aleea Albatrosului, cel din parcul de la Gară, precum și cel din parcul Teatrului de Stat.„De asemenea, Serviciul Inspectorat Protecție Civilă din cadrul Primăriei Constanța are în planul său de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență asigurarea fiecărui punct de prim ajutor cu personal medical specializat care va asigura asistența medicală de urgență între orele 11 și 17. Toate spațiile respective sunt dotate cu filtre de apă și aparate de băuturi calde. În plus, în aceste zile se asigură stropirea carosabilului pe bulevarde și străzile principale, iar fântânile arteziene din oraș vor fi pornite în vederea diminuării disconfortului termic”, precizează Ionela Halciuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.Pentru prevenirea incidentelor în această perioadă, medicii recomandă evitarea expunerilor la soare, în special între orele 12 și 17, iar, în cazul deplasărilor, se recomandă folosirea mijloacelor de protecție, precum pălării, umbrele, ochelari de soare. De asemenea, este indicat să se consume multe lichide.Pe parcursul zilei faceți dușuri călduțe, fără a vă șterge de apă, beți zilnic doi, trei litri de apă, fără a aștepta să apară senzația de sete, nu consumați alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină, cafea, ceai, cola, sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice. Consumați fructe și legume proaspete (pepene galben, roșu, prune, castraveți, roșii, deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă, evitați activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie, cum ar fi sport, grădinărit etc.Dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală, iar dacă nu aveți aer condiționat în locuință sau la locul de muncă, petreceți două – trei ore zilnic în spații care beneficiază de aer condiționat, cum ar fi spații publice, magazine, mall-uri.Orice problemă poate fi semnalată permanent de constănțeni la numerele de telefon 0241/55.00.55 și 0241/48.81.66.Astăzi, la Constanța, cerul este mai mult senin și vântul abia adie ușor, dinspre nord-est. Maxima termică va atinge 34 de grade Celsius. Nu ne răcorim nici la noapte, căci termometrele vor indica minimum 23 de grade. Sâmbătă, vor fi între 24 și 32 de grade, iar pentru duminică se anunță între 24 și 31 de grade. Nu scăpăm de caniculă nici săptămâna viitoare, când, deși nu vom mai avea 35, 36 de grade, vor fi totuși peste 30 de grade pe timpul zilei și în jur de 23 de grade noaptea.