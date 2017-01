Constanţa, solidară cu Japonia

Constanța, solidară cu Japonia

Peste o mie de constănțeni s-au adunat, aseară, pe faleza din dreptul Cazinoului, pentru a aprinde o lumânare în memoria victimelor catastrofelor petrecute recent în Japonia. Elevi ai colegiilor naționale „Mircea cel Bătrân” și „Mihai Eminescu”, ai liceelor „Traian” și „Virgil Madgearu”, peste 250 de jandarmi și pompieri, autorități publice locale și câteva sute de constănțeni au înfruntat frigul și ceața deasă pentru a aduce un omagiu miilor de morți din Țara Soarelui Răsare. „Inițial, am discutat cu câțiva voluntari și elevi și intenția noastră a fost să ne strângem pe faleză, să arătăm că al nostru gând se îndreaptă spre victimele dezastrelor din Japonia. Am rămas impresionați, însă, când am ajuns aici și am văzut că s-au strâns peste o mie de persoane”, a declarat Carmen Lungu, președinte Crucea Roșie Constanța. După ce au aprins o lumânare, cei prezenți au pornit într-un marș al tăcerii către Portul Tomis. *** Persoanele care doresc să ofere un ajutor, cât de mic, supraviețuitorilor dezastrelor din Japonia pot dona sume de bani în conturile puse la dispoziție de Crucea Roșie, deschise la BRD: pentru lei - RO 02BRDE410SV61136934100, iar pentru euro - RO 33BRDE410SV06871604100. „Sumele strânse vor fi utilizate pentru susținerea ajutorului de primă necesitate, adică pentru realizarea de adăposturi temporare și pentru oferirea de hrană și îmbrăcăminte”, a adăugat Carmen Lungu.