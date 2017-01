Constanţa se sufocă sub betoane!

4

Mazare insista

In fata garii,a fost o parcare auto.Baietii destepti au transformat-o in autogara,de fapt este a doua autogara de la gara.Multi constanteni obisnuiau sa-si lase masina in parcarea garii,apoi se urcau in tren.Acum nu se mai poate,oamenii isi parcheaza masinile pe trotuarele din apropiere.O alta parcare din zona,au transformat-o benzinarie.Din cauza asta,pe strada Burada nu poti sa mai mergi pe trotuar.Spatiul din fata garii arata ca la balamuc: chioscuri murdare ,pacanele,shaorma,vapor, geamandura,panouri publcitare,cabluri atarnate, florarese,patrunjel si bineinteles praf si maracini-urbanism licenta Mazare.Si Parcul Garii este privata lui Mazare.Parcul a fost lotizat,a aparut un gard cu fundatie,model Fincogero SRL.Asa cum arata azi,se pare ca pe doua laturi ale parcului,pe latura dinspre fostul Dramex si pe latura dinspre blocul turn,se vor construi turnulete cu birouri si malluri.Daca ridicam un turnulet, "bagam" si o parcare in parc. Adio,Parcul Garii. Sefu' da-mi repede o autorizatie,ca nu se stie dupa alegeri.Apoi, matale ai nevoie de bani in Madagascar.Lasa baiatu' stai calm ca in toamna asta vine USL-ul la putere si satana aia de Basescu pleaca singur. Domn' primar,da' titirezul pensionarului il mai deschizi in vara asta ? Nu cred,guvernul nu mi-a dat bani pentru cafeaua poporului.