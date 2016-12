CONSTANŢA se pregăteşte pentru O IARNĂ GREA

CONSTANȚA se pregătește pentru O IARNĂ GREA

Oficial, meteorologii au anunțat o iarnă destul de grea. Neoficial, autoritățile par să se pregătească pentru tot ce este mai rău. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a convocat toate primăriile din județ pentru a le instrui cu privire la măsurile de prevenire a situațiilor de urgență generate de fenomene meteo periculoase, specifice sezonului rece.Maiorul Vlăduț Ion, adjunctul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, a atras atenția reprezentanților autorităților din județ să se pregătească din timp și să fie în gardă în perioada următoare. „Avem cunoștință că sunt multe localități care nu au achiziționat carburant, încă. Dacă nu vă creați stoc veți avea surpriza să nu puteți să acționați pentru deszăpezire. Mai ales în zonele rurale se acționează cu tractoarele cetățenilor și este de bun simț să le asigurăm noi carburantul. Trebuie să aveți cel puțin o tonă, pentru a rezista câteva zile, pentru că multe sate sunt izolate și va dura până vom ajunge la ele”, i-a sfătuit șeful ISU pe primari.Acesta le-a mai spus să desemneze persoane care să asigure permanența la sediul primăriei dacă se instituie avertizare meteo și care să raporteze evenimentele. De asemenea, trebuie pregătite din timp spațiile unde ar putea să fie adăpostite persoanele rămase înzăpezite în zonă și trebuie făcută o evidență a persoanelor cu probleme medicale și a gravidelor aproape de termen. Subprefectul Iucsel Selamet a precizat că Prefectura Constanța are un protocol cu Enel pentru o alertare rapidă în caz de avarii apărute din cauza condițiilor meteo.„Având în vedere și situațiile de anul trecut și cele de anul acesta, la nivelul Prefecturii am avut discuții cu reprezentanții Enel și am făcut înțelegeri cu ei. Există și câteva puncte unde puteți suna atunci când apar pro-bleme. Toate datele sunt la Prefectură, vă rog să vă interesați!”, i-a sfătuit subprefectul Selamet. Maiorul Vlăduț Ion le-a mai cerut primarilor o situație referitoare la locurile unde pot fi cazate și hrănite eventualele persoane evacuate sau prinse în nămeți. „Vrem să avem o evidență a adăposturilor, a numărului locurilor disponibile atât pentru a servi masa, cât unde și câte porții se pot prepara în astfel de situații”, a încheiat adjunctul ISU.La rândul său, căpitanul Mihai Georgescu, șeful Serviciului de Prevenire din cadrul ISU, i-a instruit pe reprezentanții autorităților locale să asigure și să verifice stocurile de materiale antiderapante și să le împrospăteze în vederea asigurării intervenției continue, să ia în evidență persoanele ce pot necesita tratament ambulatoriu (persoane cu afecțiuni grave, cu handicap, sau cele aflate sub tratament cu dializă, gravide, bătrâni, copii, etc.) și să mențină legătura permanentă cu serviciul de ambulanță în vederea asigurării unei asistențe medicale de urgență corespunzătoare.De asemenea, este necesar să se asigure rezervele de medicamente la dispensarele medicale și punctele farmaceutice din localități pentru aprovizionarea continuă a bolnavilor. Tot autoritățile locale trebuie să pregătească și să mobilizeze populația pentru a participa activ alături de forțele specializate, la acțiunile ce se impun pentru normalizarea situației în cazul căderilor masive de precipitații sub formă de ninsoare prin înlăturarea zăpezii în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, a punctelor de alimentație publică și de utilitate comună, inclusiv la operațiunile de deblocare a ulițelor, străzilor și a altor elemente de infrastructură care asigură accesul spre comunități.