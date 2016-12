Constanţa se luptă cu nămeţii

Constanța se luptă cu nămeții

Miercuri a fost a doua zi de luptă cu nămeții. Întocmai cum preziseseră meteorologii, marți noaptea a nins într-una, din fericire fără forța din noaptea anterioară. Abia spre prânz s-a oprit de tot ninsoarea. Cu toate acestea, mormanele de zăpadă ne-au dat în continuare mari bătăi de cap. Aventura pietonilor pe marginea șoselelor a continuat, trotuarele fiind sub un metru de nea. Șoferii au dat la lopată ore în șir pentru a-și scoate mașinile din parcare, iar autobuzele RATC au oprit în mijlocul străzii să-și ia călătorii, stațiile fiind și ele sub tone de nea. În intersecții au început să apară mormanele de zăpadă, semn că utilajele sunt la datorie, pentru degajare, însă treaba autorităților este făcută numai pe jumătate. În curând, munții de nea degajată vor acoperi intersecțiile cu totul, dacă nu va fi cărată în locuri virane. Nici locatarii din cartiere nu au fost prea săritori să ajute la curățarea trotuarelor și a aleilor de acces dintre blocuri. Lopețile au fost folosite numai pentru degajarea zăpezii în jurul mașinii și pregătirea locului de parcare. Fiecare și-a curățat doar bucățica lui, după care, până la intrarea în bloc, a înotat prin nea. În cartierele de case, gospodarii au dat zăpada din fața porții în mijlocul străzii, punându-le capcane șoferilor care se aventurau pe străduțele mai mici, după care îi priveau cum rămâneau împotmoliți. Astăzi îi vor înjura pe cei de la deszăpezire care le vor împinge la loc zăpada pe marginea trotuarului. Ger năprasnic Chiar dacă am scăpat de viscol și ninsori abundente, meteorologii nu dau încă vești prea bune. Joi și vineri se mențin condițiile pentru ninsori slabe, mai ales în timpul zilei, iar vremea va fi deosebit de rece, geroasă pe alocuri, noaptea și dimineața. Temperaturile maxime la Constanța nu vor depăși -5 grade Celsius, iar minimele vor atinge -7 grade Celsius. Ceva mai frig va fi la Adamclisi, Corugea și Cernavodă, cu maxima de -7 grade și minima de -11 grade Celsius. În zona Mangalia se vor înregistra -4 până la -7 grade Celsius. Utilajele de deszăpezire au intrat, timid, în cartiere Potrivit directorului S.C. Polaris M Holding, Radu Virgil, în cursul zilei de marți, utilajele au acționat în continuare pe arterele principale și, în câteva zone, au reușit să intre pe unele artere secundare. Tot de ieri au început să pătrundă și în cartiere, unde deocamdată nu se vede mare diferență, cum nu se vede nici pe trotuarele din centru sau din stațiile RATC. Ionuț Pripiși, șeful Direcției Corp Control din cadrul Primăriei Constanța, ne-a spus că pe străzi au acționat, și ieri, 50 de utilaje de deszăpezire. „Prioritară este asigurarea fluenței pe arterele principale. Am început să intrăm însă și în cartiere, se acționează în prezent (n.r. în jurul orei 14,00) în Medeea, Km. 5, Coiciu, iar până diseară se va intra în toate cartierele”, a afirmat reprezentantul primăriei. De asemenea, s-a demarat acțiunea de împrăștiere a materialului antiderapant, pe bulevardele principale și pe podurile Doraly, Butelii și variantă circulându-se în condiții normale. Cât privește acțiunea de deszăpezire a trotuarelor, o mare parte din responsabilitate revine agenților economici și asociațiilor de locatari. „Deocamdată, prioritatea noastră nu sunt trotuarele. Inspectorii noștri se preocupă să nu se arunce zăpada de pe trotuar pe stradă. Dar în zilele următoare, după ce va trece nebunia, vom verifica și modul cum au fost curățate trotuarele și vom da amenzi”, ne-a declarat Ionuț Pripiși. Până atunci, pietonii fie se afundă cu totul în zăpadă, dacă aleg să meargă pe trotuar, fie se bat cu mașinile pentru carosabil. 48-ul, blocat de un tir timp de două ore Autobuzele RATC au avut iar probleme în anumite zone. Circulația pe linia 48 a fost întreruptă timp de aproape două ore din cauza unui tir care a derapat. „Văzând că nu ne ajută nimeni, am trimis o macara și o volă închiriate de noi și am tras tirul pentru a ne debloca. În ceea ce privește stațiile, acestea nu sunt obligația regiei de a fi curățate. Însă am văzut pe linia lui 102, în mai multe stații, oameni dând la lopată. Probabil că sunt de la Polaris”, ne-a explicat directorul RATC, Dumitru Coiciu. Trenurile au avut întârzieri de 120 de minute CFR Călători a anunțat că, urmare a condițiilor meteorologice, astăzi este anulat trenul accelerat 1982, pe relația Tulcea - Medgidia - București Nord. Ieri, circulația pe calea ferată s-a desfășurat în condiții de iarnă, trenurile care au trecut pe raza Regionalei CFR Constanța având întârzieri de până la 120 de minute. „Întârzierile sunt atât din cauza vremii nefavorabile, dar și pentru că traficul feroviar s-a desfășurat pe un singur fir, celălalt fiind închis pentru lucrări de reabilitare”, se arată în comunicatul CFR. Ambulanțele, solicitate de gravide și bolnavii de inimă Autosanitarele aparținând Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Constanța au avut nevoie, și în cursul zilei de ieri, de sprijinul utilajelor de deszăpezire pentru a ajunge la bolnavii care le-au solicitat asistența. „Și, foarte probabil, vom avea nevoie de ele și în zilele următoare, mai ales la solicitările primite din județ”, ne-a spus dr. Aura Broască, director medical SAJ Constanța. Cele mai multe solicitări primite, ieri, de stațiile SAJ au fost pentru a transporta gravidele din diverse localități la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța sau pentru a acorda asistența me-dicală bolnavilor cardiovasculari. „Am transportat trei gravide de la Băneasa, una de la Siliștea, unde trebuie să spun că s-a circulat bine, deși se anunțase că drumul este impracticabil. Am fost ajutați de utilajele de deszăpezire, dar s-a circulat. De asemenea, am mai adus o lăuză de la Băneasa și un bolnav cu infarct miocardic de la Hârșova. De altfel, numeroase solicitări au fost pentru bolnavii cardiovasculari, care au probleme în această perioadă”, a adăugat reprezentantul Ambulanței. Contrar așteptărilor, a fost scăzut și numărul celor care au sunat la Ambulanță după ce au căzut pe zăpadă. Potrivit dr. Aura Broască, au fost înregistrate doar cinci fracturi. În schimb, constănțenii au preferat să se îndrepte direct către Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU), în loc să sune la Ambulanță - în 24 de ore au ajuns la UPU 55 de constănțeni cu luxații și fracturi, ne-a declarat dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt SCJU Constanța. Drumuri înzăpezite Nici până la orele serii DN 38, care leagă Constanța de Negru - Vodă nu fusese degajat. Primarul orașului Negru-Vodă, Ion Nicolin, ne-a declarat că deși în localitate străzile au fost deszăpezite, iar autoritățile au reușit să transporte apă și mâncare sătenilor din Daraban și Vâlcele, în zonă nu se putea ajunge din cauza unui autotren deraiat. Un alt drum care a ridicat probleme autorităților este DC 27 Murfatlar – Siminoc, impracticabil ieri. O familie cu doi copii, de nouă luni și respectiv nouă ani, care se întorcea, marți seara, de la o înmormântare din Roman, a rămas înzăpezită în zonă și a fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a fi duși la căldură.