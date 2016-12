Constanţa se dezvoltă pe verticală. Încă un turn cu apartamente va fi ridicat în Faleză Nord

Constanța se dezvoltă pe verticală. Încă un turn cu apartamente va fi ridicat în Faleză Nord

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Oferta de terenuri în zone bune ale Constanței este din ce în ce mai mică. Parcelele cu potențial sunt de mult luate. Unii investitori așteaptă vremuri mai bune, pentru a le vinde sau pentru a construi pe ele, alții au făcut deja planuri și vor să ridice blocuri.O firmă de distribuție băuturi alcoolice solicită avizarea Planului urbanistic de detaliu pentru construirea unui imobil cu șapte etaje, în cartierul Faleză Nord. Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanța se va întruni săptămâna viitoare, pe 21 noiembrie, pentru a discuta solicitarea S.C. Sorla SRL pentru PUD pentru strada Unirii nr. 19B. Sorla intenționează să construiască acolo un bloc de locuințe colective cu 49 de apartamente și spații comerciale la parter. Imobilul va avea subsol, parter și șapte etaje. Terenul are o suprafață de 1.741 de metri pătrați, iar regimul de înălțime pentru zona respectivă este de maximum 29 de metri, prin PUZ-ul aprobat deja.S-a făcut și studiu de însorirePotrivit documentației depuse la Primăria Constanța, pentru noul proiect a fost elaborat un studiu de însorire, analizându-se modul în care influențează iluminarea naturală a spațiilor de locuit din vecinătate. Investitorii propun și soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi. Va fi amenajată o terasă verde de aproximativ 200 de metri pătrați și vor fi realizate mai multe jardiniere, suprafața însu-mată fiind de aproximativ 250 de metri pătrați. În plus, la etajele superioare, pe terase, se vor planta arbuști decorativi, flori perene sau anuale, rezistente în mediul marin, și gazon. Suprafața însumată a acestora este de cca. 300 de metri pătrați, respectându-se astfel prevederile legale privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.Apartamente de 120.000 de euro în Traian TowerUn turn ce promite apartamente la standarde moderne este deja ridicat și pe strada Traian. Zona este una de excepție, cu vedere spre port și destul de multă verdeață. Apartamentele au între 85 și 116 de metri pătrați suprafață utilă, iar turnul are subsol, demisol, parter și 14 etaje. Deocamdată sunt scoase la vânzare doar câteva apartamente, care au fost deja finisate. Prețurile sunt cuprinse între 80.000 și 120.000 de euro.Sudul vine tare din urmăDe asemenea, pe bulevardul Mamaia sunt în lucru mai multe blocuri pentru locuințe, dar și pentru birouri. Se dezvoltă puternic și zona de sud a orașului unde a apărut pe hartă deja cartierul South Park Residence, de lângă fostul Interex. În total, ansamblul are o suprafață de 4.000 de metri pătrați și este format din patru corpuri cu subsol, parter și cinci etaje, corpurile A și B fiind compuse din garsoniere și apartamente de două și trei camere, fiecare prevăzut cu loc de parcare.