Constanţa scapă de cablurile de pe stâlpi. Lucrările îi exasperează pe cetăţeni

2

ghiocel, stai jos

Pai orasul nu trebuie sa fie o tabla de joc pentru orice firma care vrea "sa faca investitii". Normal ca-i o problema, daca astia se apuca sa sape in toate directiile si peste tot. Sa vezi cand or incepe sa aibe avarii si, pe o mie de metri patrati de spatiu intre blocuri, o sa ai vreo trei sapaturi anual. Ar fi trebuit ca consiliul local sa creeze o singura retea fizica de cablu, pe care sa o foloseasca toti furnizorii de servicii prin cablu. Asa-i in toate orasele civilizate din lumea asta. Asa-i si in Bucuresti, si ala nu-i nici macar civilizat.

Răspuns la: sapaturi

Adăugat de : ghiocel, 23 aprilie 2015

mare pacat s-au distrus ghioceii,nu mai faceti fratilor investitii ce naiba distrugeti ghoceii oamenilor!!!