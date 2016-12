CONSTANŢA / Ruină şi nepăsare pe strada Sulmona

9

anti-mazare

cred ca ar fi cazul sa scapam de Mazare si de " gunoaiele lui" Chiru are in plan acesta, nu va face curatenie doar pe bulevarde si in Mamaia, ci si in celelalte cartiere. E preocupat de siugranta pe strazi a cetatenilor si a infiintat Inspectia Civica, cu voluntari si oameni pe care ii plateste din buzunarul lui.