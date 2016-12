CONSTANŢA RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ APĂ CALDĂ, ÎNCEPÂND DE MÂINE. RADET, DATORII DE MILIOANE DE LEI

CONSTANȚA RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ APĂ CALDĂ, ÎNCEPÂND DE MÂINE. RADET, DATORII DE MILIOANE DE LEI

CET amenință RADET cu sistarea furnizării energiei termice începând de mâine, dacă RADET nu plătește datoriile restante. Directorul Regiei, Liviu Popa, spune însă că este cu plățile la zi, iar suma de peste 191 milioane lei este în litigiu, nefiind vorba de facturi neachitate.. Ce spune directorul tehnic al CET despre criza cu RADET: „Constanța poate rămâne oricând fără apă caldă!”Directorul tehnic al Electrocentrale Constanța, Dumitru Tamaș, confirmă faptul că există un litigiu cu RADET Constanța și că regia are datorii foarte mari către CET, ce trebuie plătite.„Nu este vorba despre o datorie istorică. RADET nu și-a plătit facturile, de aceea s-a ajuns la această sumă. Directorul Popa prezintă date false, eronate. Noi am transmis un preaviz, conform contractului există această posibilitate. Dacă ei nu le recunosc sumele respective probabil vom ajunge în instanță. RADET nu face nicio propunere, nu face nimic decât să trimită hârtii neserioase”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Tamaș.Potrivit acestuia, constănțenii vor avea în continuare apă caldă la robinete, dar este absolut necesar ca să se găsească o soluție și pentru plata restanțelor respective. „Nu se va opri mâine furnizarea de energie termică. Dar ei vor să facă spectacol. Noi am tras un semnal de alarmă. Conform preavizului, începând de mâine, în orice moment se poate sista furnizarea, dacă RADET nu va întreprinde măsuri de reglementare a acestei situații. Este ultimul pas pe care îl facem, mai așteptăm doar să ne așezăm la masă pentru a găsi soluții”, a mai spus directorul Electrocentrale Constanța.