CONSTANŢA RĂMÂNE FĂRĂ APĂ CALDĂ / CET intră în revizie! Iată programul pe zone şi ore

Bataie de joc fara limite!

Aceasta sfidare, aceasta bataie de joc fata de constanteni are loc an de an. Astia chiar nu au nicio limita? Se pare ca nu, asa cum se pare ca locuitorii Constantei sunt foarte multumiti de aceasta stare de fapt. Pentru ca tac si inghit, fara sa ia atitudine. Daca s-ar incerca asa ceva in Bucuresti, ar iesi un super-scandal. Si pe buna dreptate. Suntem in 2014 oameni buni, nu in evul mediu... Tupeul astora este fara margini si profita de o totala lipsa de reactie. Si daca ne lasam calcati in picioare la nesfarsit, atunci chiar ne meritam soarta...