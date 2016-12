Constanţa, prin ochii turiştilor străini. De ce sunt dezamăgiţi vizitatorii

Constanța, prin ochii turiștilor străini. De ce sunt dezamăgiți vizitatorii

Minaretul și Biserica „Sf. Mina“ din parcul Tăbăcărie sunt în topul punctelor de atracție din Constanța apreciate de turiștii de peste hotare. În schimb, străinii care ajung la malul mării se plâng de faptul că sunt câini maidanezi, dar și de lipsa descrierilor în limba engleză din instituțiile de cultură pe care le vizitează.Cea mai bună reclamă, în turism, o reprezintă cuvintele de laudă de la cei care au vizitat Constanța și litoralul românesc. Iar anul acesta, urmare a conflictului iscat în Ucraina, portul Constanța a fost inclus pe ruta operatorilor de turism de peste hotare, numeroase vase de croazieră, cu turiști din Anglia, SUA sau Germania ajungând astfel să viziteze, fie și numaiîntr-o singură zi, municipiul Constanța.Mulți dintre turiștii care au vizitat Constanța au fost impresionați de arhitectura clădirilor, în special a celor din Zona Peninsulară, de minaret, de bogăția culturală, după cum au consemnat aceștia în postările pe TripAdvisor, cel mai mare site de turism din lume, care-și propune să le ofere turiștilor ponturi pentru a-și planifica „vacanța perfectă”.Priveliștea din minaret, apreciată de cei mai mulțiDe exemplu, Beth, din Viena, nota după o vizită realizată în august: „O moschee mică, cu o priveliște superbă. Când am fost noi în vizită, un musulman a intrat, a urcat pe parapet și a cântat o rugăciune cu o frumoasă voce baritonală. O arhitectură și gresie frumoase, iar vederea din minaret este remarcabilă. Ar fi fost frumos să primim și o broșură în care să ni se prezinte istoria moscheii”. La rândul lui, Chris din Anglia a scris referitor la minaret: „A fost foarte interesant și am fost încântat și de faptul că am putut să facem fotografii. Personalul a fost interesant și prietenos, dispus să vorbească și ne-a spus istoria locului. (…) Priveliștea, din vârful minaretului, este extraordinară!”.Biserica „Sf. Mina“, atracție turisticăCuvinte de laudă au avut turiștii și în privința Bisericii „Sf. Mina”, din parcul Tăbăcărie. E drept, unii au punctat și aspectele mai puțin plăcute. Astfel, un turist nota referitor la acest lăcaș de cult, după o călătorie în luna iunie: „O experiență plăcută… Cu excepția câinilor maidanezi, cerșetorilor și agenților de pază, a fost un loc foarte frumos și interesant de vizitat. Și nu numai în zilele de duminică, ci și în timpul săptămânii, când este un loc sfânt tăcut”. Cruiser, din Anglia, susținea că, inițial, a crezut că biserica este un loc turistic, nicidecum un lăcaș sfânt.„Situată pe malul lacului Tăbăcărie, Biserica Ortodoxă Sfântul Mucenic Mina este construită în stilul maramureșan, din nordul României. Prin urmare, arhitectura nu este tipică regiunii Dobrogea și, la prima vedere, am crezut că este doar o atracție turistică, ca reprezentantă a unei alte părți din România. Fiind la o mică distanță de stațiunea Mamaia, mi-a întărit suspiciunea că ar fi fost construită în scop turistic. Totuși, am descoperit că era într-adevăr o biserică și avea o congregație de credincioși. Este o operă de artă, construită în întregime din lemn, decorată fermecător în stil rustic și este o oprire plină de farmec, în turul obiectivelor turistice realizat”.Ce nu le-a plăcut turiștilor în Muzeul de ArheologieReferitor la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, oprire obligatorie pentru toți turiștii străini care ajung în Constanța, vizitatorii de peste hotare au apreciat obiectele expuse, frumusețea clădirii, dar au rămas cu un gust amar pentru puținele informații oferite în limba engleză . Allan J. Wells, din Anglia, care a fost în Constanța luna aceasta, a publicat pe TripAdvisor: „În contextul unei țări care încearcă să se refacă după dictatura lui Nicolae Ceaușescu, acesta este un muzeu care merită vizitat. Cu toate acestea, în comparație, de exemplu, cu British Museum nu merită efortul de a urca până la ultimul etaj, pentru a vedea toate exponatele. Cu cât urci, cu atât găsești mai puține exponate cu traduceri în limba engleză și cu atât sunt mai puțin impresio-nante. Am fost prin toate încăperile, dar nu am fost încântat”.Aceeași reclamație a făcut-o și Lara, din America: „Nu vă așteptați la prea multe informații în limba engleză. În general, a fost plăcut, dar am plecat simțind că am pierdut multe informații”. În schimb, Tsvetaba, din Bulgaria, a avut o altă remarcă de făcut: „Clădirea muzeului a fost construită inițial ca primărie, la începutul secolului XX. Nicăieri în muzeu nu poate fi citită această informație, dar la magazinul de suveniruri sunt câteva cărți bune, în engleză”.Acvariul nu pare să-i fi impresionat pe turiști, iar unii au consemnat faptul că are nevoie urgentă de renovare! Astfel, Karenej, din Germania, notează că „unele acvarii erau crăpate și se vedea cum au fost lipite”.Pe de altă parte, turiștii au lăudat ceea ce au văzut și cum au fost întâmpinați pe situl arheologic de la Histria, cu mențiunea că „poate un pic mai multă limbă engleză/franceză ar fi făcut muzeul mai interesant pentru noi”.