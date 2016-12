Constanţa, "pradă" dezvoltatorilor imobiliari. Construcţia de blocuri, o modă sau o investiţie?

Constanța, "pradă" dezvoltatorilor imobiliari. Construcția de blocuri, o modă sau o investiție?

În Constanța se construiește în toate zonele. Nu există cartier din municipiu unde să nu fie în construcție cel puțin un bloc. Investitorii care au reușit să cumpere o bucată mai mare de teren construiesc imobile rezidențiale. Unii ridică adevărate cartiere, alții se mulțumesc cu un singur bloc, cu o scară sau două. Și se pare că nu duc deloc lipsă de cumpărători.„Tinerii constănțeni, căsătoriți sau nu, caută în mod special apartamente în blocuri noi. Sunt atrași de arhitectura modernă, de finisajele noi și de compartimentarea plăcută din interior. Investitorii au sesizat această tendință, cu cererea în creștere, și vor să o exploateze. Nu este numai la modă să construiești un bloc este și o investiție foarte bună”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Sava, agent imobiliar.Potrivit acestuia, apartamentele din blocurile vechi au pierdut mult teren în ultimul an. Tinerii preferă întâi să vadă oferta de apartamente noi și, în funcție de buget, aleg îndeosebi un bloc proaspăt construit, mai ales că oferta este destul de bogată, în prezent, în Constanța. „Deocamdată se observă doar tendința cumpărătorilor de a se îndrepta spre blocurile noi, mai ales dacă acestea se află în oraș și mai puțin la periferie. Încă nu au început să scadă prețurile la apartamentele vechi, dar ne așteptăm la așa ceva, chiar dacă va fi o scădere timidă inițial”, a mai spus agentul imobiliar.Apartamente pentru toate gusturileConstănțenii care vor să-și cum-pere o locuință în bloc nou caută îndeosebi apartamente de două camere. Chiar dacă unii au deja în vedere blocuri aflate în construcție, preferă să aștepte până când acestea vor fi terminate. „Am ales deja un bloc, în zona Primo, pentru că suntem aproape de locul unde avem joburile. Am discutat deja cu dezvoltatorul, mai ales că pe noi ne interesează să nu facem rate la bancă, ci să contractăm un aparta-ment pe care să îl plătim în rate, direct la dezvoltator. Am vizionat proiectul, am văzut cum vor arăta apartamentele, iar cel care le face ne-a spus că este de acord cu propunerea noastră, mai ales că încă nu a vândut decât două apartamente. Vrem totuși să vedem blocul terminat, să nu avem surprize neplăcute mai târziu. Avem niște prieteni care au dat jumătate din bani când începuse să se construiască blocul, acum doi ani, și încă nu s-au mutat. Între timp au plătit chirie. Plus că au contractat apartamentul la un preț care, ulterior, a mai scăzut. A fost o afacere proastă. Noi am vrea să ne mutăm și mâine, dar nici nu ne permitem să pierdem bani”, ne-a povestit Ioana, din Constanța.Prețuri aliniateÎn prezent, un apartament cu două camere, într-un bloc nou, se vinde de la 30.000 de euro. Dacă doriți și centrală termică, finisaje de lux, prețul poate ajunge și la 60.000 de euro, în funcție de zonă. În cartierul Compozitorilor, imobilele cu cel puțin trei - patru etaje cresc văzând cu ochii. Dar se construiește de zor și prin centru, în zona ICIL, pe strada Obor, unde, la distanță de câteva sute de metri se ridică două blocuri. Deocamdată se lucrează la fundații.Ceva mai avansate sunt lucrările la cartierul South Park, din zona Doraly, vizavi de fostul supermarket Interex. Acolo se ridică mai multe blocuri de cinci etaje și sunt deja scoase la vânzare garsoniere, apartamente de două sau trei camere. Garsonierele de 49,22 metri pătrați costă 33.000 de euro, apartamentele de două camere, de 82,27 metri pătrat sunt 56.500 de euro, iar apartamentele de patru camere, cu o suprafață totală de 97,28 de metri pătrați costă 66.200 de euro.Aproximativ aceleași prețuri le regăsim și în cartierul Tomis Plus. Astfel, un apartament cu 60 de metri pătrați utili este scos la vânzare la prețul de 44.000 de euro, iar unul de trei camere, cu 109 metri pătrați utili, este 69.000 de euro.