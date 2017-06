Constanţa, plină de taxiuri pirat! Poliţia Locală se face că îi amendează

Constanța, plină de taxiuri pirat! Poliția Locală se face că îi amendează

Îi găsești în parcările supermarketurilor, gata să te ajute să îți care sacoșele grele, la gară, cu mușchii pregătiți să îți ducă geamantanele, în centru, întotdeauna primii în stație, la fiecare colț de bulevard, invitându-te să te ducă rapid unde ai treabă. Sunt taximetriștii pirat, cei mai amabili dintre toți, dar și cei mai scumpi. Dacă le cazi în plasă, plătești de două ori mai mult decât ar costa o cursă normală și îți mai și spun senin că ți-ai luat țeapă.Aproape că nu există constănțean care să nu fi fost păcălit, la un moment dat, de vreun taximetrist. Însă „clienții” preferați ai acestor șoferi sunt turiștii care ajung să plătească pentru o cursă de 30 de lei chiar 150 de lei. Deși autoritățile locale susțin că au situația sub control, pare că numărul taximetriștilor pirat și al celor care ar face orice pentru a-și păcăli clienții și a le lua cât mai mulți bani este tot mai mare. Cei mai mulți își fac veacul la gară și nu duc lipsă de mușterii.„Am venit înainte de Paște, la Constanța, în același compartiment cu o familie din Brașov. Venea să petreacă sărbătorile la mare, că au spus că sunt sătui de munte. Trebuia să ajungă în Mamaia. De cum au coborât din tren, au fost abordați de mai mulți taximetriști care mai să le ia bagajele din mână. În cele din urmă, s-au lăsat convinși de unul care a negociat ca până la hotel Sulina, în Mamaia, să le ia 100 de lei. Și părea că le face un favor. Am încercat să le dau de înțeles că nu e ok, le-am spus să mai caute, dar șoferul m-a repezit ca să-mi văd de drum”, ne-a povestit Mirela C., o constănțeancă revoltată de aceste situații care nu fac onoare Constanței.Amendați pentru… opriri neregulamentareAltcineva ne-a relatat cum, de la un supermarket de la ICIL și până în Inel II, a avut de plătit 20 de lei.„Pentru o cursă de cinci minute mi-a cerut 20 de lei. Într-adevăr, se întunecase și ploua. Mi-a spus că acesta este tariful de noapte și mi-a dat bon fiscal. Nu am avut încotro, a trebuit să plătesc”, ne-a declarat Ionela. Iar astfel de exemple pot continua.Poliția Locală susține că are permanent în vizor taximetriștii și organizează periodic controale, care vor fi intensificate în perioada următoare, când va începe sezonul estival.„În perioada ianuarie - aprilie 2017, Poliția Locală, cu sprijinul Biroului Rutier municipal Constanța, a efectuat controale tematice privind transport persoanelor în regim de taxi. Au fost aplicate 69 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 22.250 de lei”, a precizat Valentina Chiriță, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Constanța.Printre neregulile depistate de oamenii legii, se numără: lipsa ecusonului cu numele și fotografia conducătorului auto, lipsa afișării tarifului aplicat pe portieră, lipsa avizului de traseu eliberat de autoritatea publică locală, dar și pentru opririle neregulamentare.Taxiurile autorizate au plăcuță pe portierăReprezentanții Serviciului de Transport Local din cadrul Primăriei Constanța ne recomandă să fim atenți înainte de a ne urca în taxi și să nu ezităm să întrebăm șoferul de tarifele practicate.„Oamenii trebuie să se uite pe portiera taxiului, dacă are plăcuța cu numărul de autorizație. Toate taxiurile autorizate au această plăcuță. Apoi, trebuie să se uite obligatoriu la tariful per kilometru afișat. În cazul în care au fost deja păcăliți, pot chiar să solicite un echipaj de poliție. Sub diferite pretexte, îl pot reține pe șofer pe loc, spunându-i că merg să aducă banii din casă, de exemplu, și, între timp, să cheme un echipaj de poliție”, ne spune Liviu Pătrașcu, șeful Serviciului de Transport Local Constanța.De asemenea, reprezentanții Comisaria-tului Județean pentru Protecția Consuma-torilor Constanța ne atrag atenția că, pentru a face o plângere împotriva unui taximetrist, trebuie să avem bonul fiscal emis de acesta.