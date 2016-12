Constanţa, o imensă tarabă de pepeni

Constanța, o imensă tarabă de pepeni

Este cel mai mare oraș port din România și printre primele municipii cele mai importante din țară, dar nu are nici pe departe eleganța unui oraș european. Constanța are pretenții de metropolă, însă arată ca o imensă piață de pepeni. O tarabă nesfârșită, cu mormane de bostani la fiecare colț de stradă și vânzători mutați cu mic cu mare pe trotuare. Acesta este peisajul pe care îl oferă Constanța turiștilor veniți la mare. Toate cartierele municipiului sunt pline de puncte de vânzare a pepenilor. Oamenii și-au întins produsele direct pe trotuar, și-au instalat umbrele, și-au adus scaunele și chiar fotoliile și stau acolo zi și noapte, în așteptarea cumpărătorilor. „Pe Soveja, la intersecție cu strada B. P. Hașdeu, vânzătorii își aduseseră o canapea, chiar pe trotuar. Acolo se odihneau cu rândul. Acum cred că le-a atras cineva atenția și au luat-o. Dar tot arată ca o țigănie”, ne-a declarat, supărată, o femeie care locuiește în zonă.Aceeași situație este și în cartierul Inel II și pe Bd-ul Tomis, la Billa și în Tomis III, de fapt, în toate cartierele Constanței. „Dacă vreau pepeni, mă duc la piață sau la supermarket. Nu trebuie să mi-i aducă pe trotuar, în fața blocului. Pe strada Eliberării, la intersecție cu strada Dumitru Marinescu, un colț este ocupat cu o tarabă cu legume și fructe, iar celălalt colț este plin cu pepeni. Abia ne descurcam cu parcarea înainte, acum este și mai rău”, ne-a spus Virgil Petrea din Inel II. „Nu am nimic cu bieții oa-meni, vor și ei să câștige un ban cinstit și să-și vândă marfa. Dar noaptea este o gălăgie de nedescris. Se strâng mai mulți, ascultă muzică. Într-o seară au făcut și grătar!”, ni s-a plâns și Silviu Albu. Administrația locală nu s-a mulțumit să dea autorizații de comerț în piețe sau în imediata vecinătate a lor. A împărțit autorizații peste tot, deși avem peste zece piețe mari în municipiu și un târg de legume și fructe la marginea orașului. Și chiar și așa, nu ar fi nicio problemă dacă măcar totul ar fi organizat cât de cât civilizat. Dar vânzătorii își aduc tot ce le trebuie pentru a avea tot confortul, adună mormane de gunoaie și pepeni sparți și mai fac și gălăgie.