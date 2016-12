Constanţa nu mai vrea blocuri pe spaţii verzi. "Ce vom mai respira? Cum vom mai trăi?"

2

Constanta cauta procuror sef DNA incoruptibil

Degeaba protestati.Ati facut plangere penala la DNA?Daca aveti dovada ca cei din gasca lui Fagadau au facut ilegalitati prin eliberarea de certificate si autorizatii ,atunci este momentul sa mergeti la Bucuresti ,sa depuneti plangere la sediul DNA. NU FACETI GRESEALA SA MERGETI LA DNA C-TA!!!!SUNT CEI MAI CORUPTI PROCURORI DIN ROMANAIA SI SUNT MANA IN MANA CU GASCA LUI FAGADAU SI STROE. Daca vreti dovezi in acest sens ,priviti pasivitatea procurorilor DNA C-ta in fata ilegalitatilor si abuzurilor comise de autoritati.Cand au descins la ABADL,la Papari???Doar dupa ce au aparut poze si filmulete cu abuzurile comise ,pe posturile de televiziune si internet.Asta ptr ca s-au sesizat cei de la DNA Bucuresti,nu cei din C-ta. In cazul de fata , de ce DNA C-ta ,aflata sub conducerea procurorului sef Constantinescu nu se autosesizează?Domnule procuror sef , sunteti platiti din banii publici stransi din taxele si impozitele platite de populatie sau din spagile pe care le ia Fagadau &Co.?