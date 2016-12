Constanţa nu a intrat în Cartea Recordurilor cu "Sirtaki" din cauza întunericului. Când s-ar putea repeta evenimentul

Constanța nu a intrat în Cartea Recordurilor cu "Sirtaki" din cauza întunericului. Când s-ar putea repeta evenimentul

Municipiul Constanța nu a reușit să intre în Cartea Recordurilor prin susținerea celui mai popular dans grecesc - Sirtaki - din cauza unor impedimente care nu au fost luate în calcul de organizatori. Mai exact, recordul de participare a fost doborât, deoarece la concursul din Constanța organizat pe plaja Modern au participat 6.314 persoane. Cu toate acestea, în prezent, recordul mondial continuă să fie deținut de provincia Volos, unde în anul 2012, în dans s-au prins 5.614 persoane. Practic, recordul de participare la Constanța a fost doborât, însă rezultatul nu a fost omologat de arbitrul de la Cartea Recordurilor din cauza întunericului care nu-i permitea să urmărească toți participanții, regulă esențială impusă de Guiness Book.Evenimentul organizat de Comunitatea Elenă „Elpis” prin președintele Anton Traian Antoniadis a început cu ghinion. Concret, el ar fi trebuit să aibă loc la ora 19.00, însă din cauza ploii torențiale de sâmbătă, toate planurile au fost date peste cap. Inițial, în jurul orei 18.00, s-a luat decizia anulării. Așa se face că mulți dintre cei pregătiți să danseze au plecat spre casele lor. Ulterior, în jurul orei 19.00, ploaia s-a oprit brusc iar soarele a ieșit pe cer, parcă încurajând organizatorii să ducă până la capăt ceea ce și-au propus. În acest context, arbitrul de la Cartea Recordurilor, prezent la Constanța, a transmis că, dacă până la ora 21.00, se vor strânge toți participanții concursul va avea loc. A urmat o mobilizare generală, în care cei prezenți la fața locului au îndurat vântul care începuse să bată pe plajă dar și foamea, numai din dorința de a duce Constanța și, implicit, România în Cartea Recordurilor. Totodată, cei plecați spre case s-au întors din drum, cei mai mulți dintre ei venind și cu alți prieteni. Rețelele de socializare și-au făcut și ele treaba până la capăt și au mai adus alte mii de oameni la fața locului, totul într-o atmosferă extraordinară cum numai cei care își doresc victoria o pot transmite. Cei 6.314 de participanți au repetat de câteva ori dansul Sirtaki, a fost intonat imnul național și toți cei prezenți s-au rugat ca totul să fie în regulă în momentul în care arbitrul de la Cartea Recordurilor va sosi la fața locului pentru omologarea recordului. Numai că, acesta întârzia să apară: 10 minute, 20 minute, 30 de minute, o oră, moment în care afară se întunecase de-a binelea ! La ora 22.00, atunci când arbitrul a urcat pe scenă a anunțat că nu poate omologa rezultatul deoarece este prea întuneric și nu poate urmări toți participanții cum dansează.Dezamăgire totală, lacrimi, dar nu și abandonare a ideii, astfel că, tineri și bătrâni, mămici cu cei mici ținuți în marsupiu, adolescenți, români în costume populare românești, turci, tătari, greci, armâni, ruși și lipoveni, au dansat încă o dată Sirtaki, numai și numai din dorința de a arăta că, aici, la Constanța, există unitate și o multiculturalitate extraordinară când este vorba de lucruri frumoase. A urmat tombola cu premii și un superb foc de artificii.„Vreau să mulțumesc miilor de suflete care au fost atât pe plajă cât și cu sufletul alături de noi, din țară și din afara ei, care au așteptat cu sufletul la gură sa afle un rezultat. Vreau să mulțumesc oamenilor care au venit din afara țării și celor care au venit din țară chiar și de la 800 km să-și arate devotamentul față de o idee, față de această țărișoară în care la orice colț și în orice știre înseamnă și arată numai nenorociri. Nu am organizat până acum un astfel de eveniment, nu am știut ce înseamnă și toți cei ce am fost implicați am încercat să creem ceva cu sufletul, nu cu o experiență în domeniu. Însă daca ceva nu a fost bine, dacă ceva credeți ca se putea mai bine făcut, această vină mi-o asum eu, în totalitate. Totul a fost gândit să se desfășoare pe lumină, nu pe întuneric, arbitrul trebuie să vadă și să observe oamenii dansând, nu numai ca număr”, a transmis președintele Comunității Elene „Elpis” din Constanța, Anton Traian Antoniadis.În altă ordine de idei, pentru că tot mai multe voci spun că evenimentul ar trebui reorganizat pentru ca rezultatul să fie omologat, este posibil ca el să se repete în luna iulie. Vă vom ține la curent în caz că apar noutăți.