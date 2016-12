„Constanţa nu a avut probleme delicate sau influenţe din exterior“

Evaluarea persoanelor cu handicap

„Constanța nu a avut probleme delicate sau influențe din exterior“

Scandalul modului de organizare a evaluării persoanelor cu handicap din județul Prahova a declanșat un amplu control la toate comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și al serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.Comisia, desemnată de ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a periat toate județele și a analizat activitatea tuturor direcțiilor gene-rale de asistență socială și protecția copilului și a comisiilor de evaluare.Dacă în multe județe, verificările au relevat o serie de deficiențe nu numai în organizarea și funcțio-narea comisiilor SEC și CEPAH, în procesul de evaluare a persoanelor cu dizabilități, ci și în asigurarea accesului acestora în clădirile în care funcționează comisiile, la Constanța nu au fost descoperite nereguli. Situația este mult mai bună decât în alte zone, dar nu este perfectă.„Am avut și noi o serie de probleme, în anii trecuți, dar, cu timpul și cu multă răbdare, acestea s-au rezolvat. Au fost vremuri și când am făcut muncă în folosul comunității, dar comisia și-a făcut întotdeauna datoria așa cum trebuie, cu maximă responsabilitate și maximă de bunăvoință”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CEPAH Constanța, dr. Iuliana Botezatu.Potrivit acesteia, au mai existat nemulțumiri și situații neplăcute, dar „Constanța se poate lăuda cu faptul că nu a avut probleme delicate în cadrul comisiei sau influențe din exterior”. „Volumul de muncă este foarte mare. Chiar dacă nu există obligativitate pentru toate persoanele cu diferite handicapuri să vină la noi, căci sunt persoane care au certificate cu titlu permanent, sunt foarte mulți care nu pot fi încadrați permanent într-un anumit grad de handicap. Sunt și situații în care poate, după 10-12 ani, o persoană poate să își piardă calitatea de handicap, dacă nu a mai avut recidive în cazul cancerului. Dacă starea lor se ameliorează pot fi încadrate într-un grad mai ușor, dar aceste cazuri sunt foarte rare. Cele mai multe sunt situațiile în care afecțiunea se agravează”, a mai spus dr. Iuliana Botezatu.Puși pe drumuriLegea îi pune pe oameni pe drumuri. Deși suferă de boli foarte grave, multe incurabile, sau de handicapuri ireversibile, persoanele cu diferite dizabilități trebuie să meargă la medic an de an pentru a li se reînnoi certificatele. Mulți spun că medicii nu îi respectă și că trebuie să stea ore în șir la ușa cabinetului lor pentru a-și pune parafa pe documentele medicale solicitate de CEPAH.„Noi nu facem indicații explicite pacienților să meargă la anumiți medici de specialitate, la anumite cabinete sau policlinici. Dar există cabinete care sunt foarte bine dotate și care pot să ofere informații extrem de explicite necesare pentru a fi scrise pe certificatele de handicap. În rest alegerea este a omului”, a încheiat dr. Iuliana Botezatu.v v vÎn prezent, peste 35.000 de persoane cu diferite handicapuri se află în evidența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Aproximativ 100 de dosare trec prin mâinile membrilor comisiei într-o singură ședință. Oamenii depind de această evaluare pentru a primi sau nu indemnizația care îi ajută să supraviețuiască zi de zi.