Constanţa, mai curată într-o singură zi!

Constanța, mai curată într-o singură zi!

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai amplu proiect de igienizare a țării, „Let’s do it România!”, este pe ultima sută de metri. Anul acesta, campania se va desfășura pe 24 septembrie, ziua când toți voluntarii înscriși se vor mobiliza în echipe și vor face țara mai curată într-o singură zi.„Județul Constanța are nevoie de această inițiativă! Aici îți poți aduce și tu contribuția la orașul tău! Constănțenii se pot înscrie completând un formular. Este important să completați acest formular deoarece puteți primi saci și mănuși sau ajutor în ceea ce privește transportul. Este nevoie de 10.000 de oameni, până acum s-au înscris doar 3.000", se arată în comunicatul organizației.Cei care doresc să se alăture inițiativei pot accesa pagina web http://www.letsdoitromania.ro.