CONSTANŢA LUI MAZĂRE / Reabilitare termică pe banii statului… dacă vă ţin buzunarele

Daca nu avem paine,atunci mancam cozonac

Daca nu avem apa calda,atunci ne incalzim cu o bere sau mergem la Mamaia Fashion.Acolo gasim "oferte speciale" pentru incalzire.Daca nemtii au un Oktoberfest noi avem in schimb un Dezemberfest. Dezember este luna alegerilor parlamentare si luna cand va veni prima factura la caldura. PROST ! Prost spun nemtii cand ciocnesc o halba ,noi spunen ca avem un primar prost. Inchin o halba de bere in cinstea lui Mazare. Pentru Mazare si "echipa mea" sa strigam de trei ori Prost. Traiasca eternul Mazare ! Prost! Prost ! Prost !. Apropo de bere. Eu mai am o solutie. Cand pretul unui litru de apa calda va depasi pretul unui baril de bere(mai avem putin pana atunci),m-am gandit sa trag o teava de la fabrica Ursus. Platesc eu conducta de la Cluj pana la Constanta.Ne incalzim cu bere in calorifere.Ce,nu ati auzit de bere calda ? Nu stiu ce ma face sa cred dar eu nu-l vad bine pe Mazare. Mazare inca nu-si da seama ca are o bomba cu ceas sub scaunul lui de primar.Din cauza asta,nu cred ca el va termina cu bine actualul mandat. Ne intalnim in aprilie,adica la sfarsitul lui Dezemberfest. In tot cazul "treaba merge bine la Constanta"(Miron Mitrea) Prost !