Constanţa intră în "Era smart"!

Parcări inteligente, camere de luat vederi, prize pentru încărcarea mașinilor electrice

Constanța intră în "Era smart"!

Constanța are, începând de vineri, prima parcare inteligentă. Senzori în asfalt, panou cu afișarea locurilor disponibile, sistem de iluminat inteligent, camere de luat vederi și priză pentru încărcarea mașinilor electrice au fost montate în parcarea de la Sala Sporturilor. Este vorba despre un proiect pilot - Smart City, dezvoltat de Primăria Constanța în parteneriat cu Telekom România și compania furnizoare de device-uri, ZTE.Soluțiile implementate constau în echiparea unei parcări cu o capacitate de 50 de locuri cu senzori conectați la o platformă care procesează în timp real informațiile privind disponibilitatea locurilor, cinci stâlpi de iluminat care au la bază tehnologia LED, un pilon multifuncțional care integrează nouă funcționalități și conectivitate wi-fi gratuită pentru persoanele aflate în zonă.„Soluțiile se subordonează conceptului de Stradă inteligentă, care adresează nevoi urbane precum găsirea rapidă a unui loc de parcare, iluminat eficient, siguranță publică, acces la internet, încărcare electrică pentru mașini, calitatea mediului înconjurător, afișarea, în timp real, de informații utile pentru cetățeni etc. Mai mult decât atât, soluția de parcare inteligentă vizează, în primul rând, șoferii care pot vedea locurile de parcare disponibile în timp real, prin intermediul aplicațiilor disponibile pentru telefoanele mobile, reducând astfel timpul petrecut în căutarea unui loc de parcare și, implicit, reducerea traficului”, a explicat Ovidiu Ghiman, director executiv comercial în cadrul Telekom România.Punct de intervenție de urgențăPrimăria va putea urmări, de asemenea, în timp real, prin intermediul unei platforme dedicate, gradul de ocupare și, în funcție de statisticile generate, poate decide, eficient, unde trebuie suplimentate locurile de parcare.„Deocamdată, parcarea va funcționa cu un operator uman și cu metoda de plată cash; ulterior, vom introduce metoda de plată prin sms. De asemenea, intenționăm să amenajăm, în această zonă, considerată nod al Constanței, un punct de intervenție și de reacție rapidă, în cazul în care cineva are probleme medicale. Vor fi aduse un defibrilator, un kit de intervenție, va fi instalat un buton de panică, astfel încât cetățenii să știe unde să le găsească și să le utilizeze, la nevoie”, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău.Lăpușneanu și 1 Mai, bulevarde inteligenteAcesta anunță că astfel de proiecte pilot cu parcări inteligente vor fi realizate în mai multe zone ale Constanței.„Vom merge pe patru direcții: safe city - pentru că este necesar să avem un oraș sigur, mobility city, pentru că trebuie să ne gândim la mobilitate, energy city pentru a scădea consumurile inutile și e-city, pentru că acesta este viitorul. Anul acesta este an laborator la Constanța. Testăm tehnologii, intrăm în contact cu toți providerii să găsim cele mai bune soluții. Îmi doresc ca în orașul nostru smart să avem parcări inteligente, zone supravegheate video, pentru siguranța noastră, senzori care să măsoare calitatea aerului, viteza vântului și lămpi care să își regleze intensitatea în funcție de zonă. Din nefericire, Constanța nu are nicio altă soluție smart în acest moment, însă, până la sfârșitul anului, vom avea cel puțin alte cinci locații unde vor fi testate astfel de proiecte pilot”, a completat edilul.Unele din aceste soluții vor fi incluse și în proiectele de reabilitare a bulevardului Alexandru Lăpușneanu și a bulevardului 1 Mai.„Vom accesa aceste proiecte cu fonduri structurale, iar cele două bulevarde vor avea senzori de parcare, smart lining, smart safety și, măcar din loc în loc, sper să reușim să punem câte un pilon multifuncțional, cu camere de supraveghere cu unghi de 360 de grade, senzori de temperatură, de vânt, de presiune și de zgomot și cu prize pentru mașini electrice”, a mai spus primarul Decebal Făgădău.