Constanţa, incapabilă să dea urmaşi cuplurilor infertile

Constanța, incapabilă să dea urmași cuplurilor infertile

„Nu puteți avea copii”, „Aveți trompele înfundate”, „Trebuie să faceți fertilizare in vitro” - sunt tot atâtea vorbe pe care cuplurile constănțene le-au auzit în cabinetele ginecologilor. Deși multă vreme s-a crezut că vina de a nu putea avea copii aparține doar femeii, adevărul este cu totul altul. Conform declarațiilor lui Vlad Tica, șeful Secției Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, bărbații sunt în egală măsură vinovați de lipsa unui moștenitor. „La noi se pot face investigații complete atât pentru femei, cât și pentru bărbați, cât și pe linia interacțiunii dintre sexe”, ne-a spus Vlad Tica. Tratamentele constau atât în stimularea ovulației la femei, în chirurgie tubară a trompelor uterine, iar la bărbați există numeroase metode de ameliorare a calității spermei. Cauzele care determină infertilitatea unui partener sunt de ordin medical, social, familial, precum și psihologic. Avorturi nenumărate, probleme de ovulație, de transport spermatozoizi, de trecere a spermatozoizilor în col sunt numai câteva cauze care împiedică un cuplu să aibă urmași. Din păcate, fertilizarea in vitro rămâne apanajul marilor clinici din București și din alte centre universitare din țară. Dr. Vlad Tica ne-a mărturisit că tratamentul laparoscopic nu se poate efectua în Constanța întrucât aparatura este defectă și, în ciuda numeroaselor solicitări ale cadrelor medicale către Ministerul Sănătății de înlocuire a ei prin programe ale Ministerului Sănătății, nu s-a rezolvat nimic. Laparoscopia, ne explică specialistul, poate fi utilizată în foarte multe alte cazuri în secția de obstetrică - ginecologie. Din punctul de vedere al lui Tica, fertilizarea in vitro ar trebui să fie ultima soluție întrucât este destul de costisitoare și nu oricine și-o poate permite. „Pe de o parte este o expertiză care nu implică numai munca ginecologului, ci și a celui care lucrează cu embrionul”, spune Tica. 2.700 de euro, costul unei fertilizări O fertilizare in vitro poate ajunge și până la 2.700 euro, costuri care nu sunt acoperite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În alte țări, spre exemplu, tentativele sunt gratuite, iar tratamentele de fertilizare sunt parțial acoperite. Fertilizarea în eprubetă se aplică începând cu anul 1978. După stimularea hormonală a ovarelor, ovocitele sunt extrase și se pun în contact cu spermatozoizii într-o eprubetă. Spermatozoizii vor fecunda ovocitele și astfel se vor obține embrioni care vor fi introduși în uterul viitoarei mame, unde aceștia vor continua să se dezvolte în condiții ideale, rezultând sarcina. Șansele de reușită ale procedurii sunt, în medie, de 30%. Toți specialiștii ne-au recomandat clinica Med New Life din Capitală, care are numeroase reușite în ceea ce privește fertilizarea in vitro.