Constanţa în pericol: maidanezii atacă în miezul zilei, în faţa şcolii!

1

maidanezii

toata constanta este plina de caini si nimeni nu ia nici o masura. locuiesc in tomis nord zona stadion badea cirtan ,blocuri TAV si avem aici o haita de vreo 12 bucati. nu poti sa deschizi un geam fara sa auzi latraturi iar noaptea daca treci prin zona ai toate sansele sa fi atacat . am facut reclamatie la primarie , au trimis ecarisajul, au prins un singur caine, ceilalti fugind sau facut ca incearca sa-i prinda si pe ceilalti si au plecat. cainele prins a reaparut in fata blocului dupa 2 zile. este clar cit de bine isi fac treaba cei de la ecarisaj. au mai trecut prin zona o singura data si dupa aia nu ia mai vazut nimeni. RUSINE!!!!! cu astfel de profesionisti nu o sa scapam niciodata de acest flagel. este totala lipsa de respect din partea autoritatilor fata de cetatenii platitori de taxe si impozite. nicaieri in lume nu vezi atitea javre ca in romania, functionam ca o uriasa crescatorie de javre. in astfel de conditii nu este de mirare ca suntem ultimii in europa si ca vom sta acolo in veci.