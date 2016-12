CONSTANŢA ÎN IMAGINI / C.A. Rosetti, străduţa-fantomă

4

constanta mutilata

Este adevarat; multi dintre noi au facut cunoscute aceste locuri dezolante, dar se pare ca cei ce voteaza ,sau au drept de vot, nu sunt interesati de soarta acestui oras. cu stringere de inima trec pe acolo si depling soarta multor constanteni care sufera din cauza acestui nemernic de exhibitionist.Intrebarea este ce aveti de gind sa faceti? ps. nu locuiesc in constanta de 30 ani.(stabilit in copenhaga) dar m-am nascut aici,si am in continuare familie in acest oras distrus si mutilat de acest parvenit . Constanta este in continuare si orasul meu;ASA CA MA DOARE!!!