Constanţa, în curăţenie generală!

Constanța, în curățenie generală!

Sâmbătă dimineață, de la ora 9,00, mii de voluntari constănțeni fac curățenie generală în județ. Înarmați cu mănuși, saci de plastic și mult spor, ei vor împânzi zonele cunoscute ca fiind murdare, vor aduna gunoaiele și vor igieniza locul. Acțiunea se desfășoară simultan în întreaga țară, în cadrul campaniei de curățenie generală în întreaga țară, „Let’s do it, Romania!”. „De ce să fii un simplu om, când poți să fii un super erou!”. Acesta este îndemnul echipei Let’s do it, Constanța!”, la care au răspuns deja peste 4.500 de voluntari. Dacă nu ați avut timp să vă înscrieți în acțiune o puteți face și sâmbătă dimineață, după ora 9,00, la punctele din județ. Anul acesta au fost fixate mai multe puncte de înregistrare și distribuire a sacilor și mănușilor de care voluntarii au nevoie pentru acțiune. În orașul Constanța punctul de înregistrare și distribuire gratuită a sacilor și mănușilor este în incinta Skoda Auto Grup, situat pe șoseaua Mangaliei, la sensul giratoriu spre localitatea Cumpăna pe direcția Agigea. De asemenea, voluntarii care nu dețin mijloc de transport vor folosi gratuit microbuzele DP World ce vor fi disponibile între orele 9 și 15,00, astfel voluntarii vor avea cu ce să meargă în afara localității și să se întoarcă. Voluntarii din orașul Constanța vor acționa pe marginea Plajelor Modern și Mamaia, Pădurea Valu lui Traian, Parcul Tăbăcăriei, Lacul Siutghiol. „Vom mai avea voluntari în localitatea Cumpăna, la marginea localității, în Eforie Nord, jandarmii vor curăța Pădurea Comorova, 30 de deținuți, reprezentanți ai unor companii și elevi vor igieniza pădurea de la Valu lui Traian, iar la Năvodari se va merge la marginea localității, dar și pe plajă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Victor Maxim, coordonatorul proiectului. Luptă împotriva indiferenței oamenilor și a autorităților locale„Let’s do it, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care își propune curățarea deșeurilor din arealele naturale într-o singură zi. A fost înființat ca rezultat al indife-renței oamenilor și a autorităților locale față de poluarea mediului înconjurător cu deșeuri.„Este extraordinar ce se întâmplă, doar trebuie să deschizi o ușă, iar cei cărora le spunem despre proiectul «Let’s do it!» știu deja despre acesta ori chiar sunt deja înscriși, acest lucru nu poate decât să ne bucure și să ne confirme încă o dată importanța și amploarea de care dă dovadă proiectul internațional și în județul Constanța”, a mai spus Victor Maxim.