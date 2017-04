Constanţa, în criză de angajaţi. Patronii nu găsesc oameni nici pe salarii consistente

Constanța, în criză de angajați. Patronii nu găsesc oameni nici pe salarii consistente

Deși a fost anunțată cu mult timp înainte, Bursa Generală a Locurilor de Muncă nu a reușit să aducă la un loc prea mulți participanți. Potrivit purtă-torului de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), Adelina Vlad, la eveniment au participat doar 600 de persoane, din care 400 au fost selectate în vederea angajării și 230 au fost angajate pe loc. Doar 12 constănțeni din numărul celor selecționați au studii superioare. În ceea ce privește oferta celor 71 de agenți economici, aceștia s-au prezentat în fața celor interesați cu 2.206 locuri de muncă, din care 71 rezervate celor cu studii superioare.Scopul acestei acțiuni a fost inter-medierea unui dialog între agenții economici interesați și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.„Noi vrem ca tot mai mulți constănțeni să fie în căutarea unui loc de muncă, dar ceea ce se observă nu ne mulțumește. Deși am mediatizat acest eveniment, probabil că locurile de muncă se ocupă și în alte moduri. Considerăm că Bursa nu își atinge în totalitate scopul, în sensul că agenții economici nu vin la bursă ca să facă această triere a personalului cât mai oficial”, a declarat directorul AJOFM, Gheorghe Bușu.Posturile oferite constănțenilor au fost diversificate, pornind de la cameriste, recepționeri hotel, bucătari, brutari, mun-citori necalificați, la agenți vânzări, conta-bili sau economiști, supraveghetori copii, ingineri, sudori, revizori gestiuni etc.„Noi le oferim posturi de muncă permanente. Desigur, la început, îi angajăm pe perioadă determinată de timp, apoi în funcție de competențe, pe perioadă nedeterminată. La acest moment, avem nevoie de sudori, lăcătuși construcții metalice și navale, tubulatori navali, mecanici, electricieni. Din păcate, la ora actuală, pe piața muncii, nu prea mai există persoane care să se priceapă la anumite meserii, iar interesul celor tineri să se formeze este scăzut. Să vedem ce se va întâmpla în continuare”, a declarat Ion Vâlceanu, expert formare profesională din cadrul Șantierului Naval Constanța.Salarii motivante în stațiunea MamaiaAlți agenți economici angajează tineri pe partea de grafică, pentru care nu cer neapărat experiență, ci încearcă să-i formeze la locul de muncă. În schimb, le solicită acestora cunoașterea unei limbi străine și le oferă un salariu fix, telefon de la firmă, plus bonuri de masă.Pentru a elimina concurența, reprezentanții unui hotel din Mamaia, care dețin în zona Cazinou și o terasă, angajează personal atât permanent, cât și sezonier, la salarii motivante.Alții angajează recepționeri pentru toată perioada sezonului estival, pe care sunt dispuși să îi plătească pentru munca prestată cu 1.500 de lei, plus transportul decontat.Desigur, există și angajatori care sunt mai generoși cu salariații. Spre exemplu, un bucătar șef la unul dintre restaurantele din Mamaia primește 3.500 de lei, un ospătar 1.700 de lei, în timp ce un recepționer de hotel va fi recompensat pentru munca depusă cu 1.800 de lei, plus transportul, care este decontat separat. „Toți vor fi angajați pe perioadă determinată de timp, dar cei care sunt serioși și vin mereu la noi, îi angajăm mai devreme, pentru a putea însuma la sfârșit de sezon șase luni consecutive de muncă și a putea beneficia apoi de șomaj. Când nu avem activitate, ca acum, le dăm oamenilor doar minimul pe economie, urmând ca din luna iunie să le creștem salariile”, a declarat Ion Biolan, reprezentant complex hotelier.Unitățile hoteliere de lux oferă și ele celor interesați atât locuri de muncă sezoniere, cât și permanente. Un reprezentant hotelier ne-a declarat că ei au nevoie acută de personal, asta în condițiile în care, la acest moment se află în construcția unui hotel nou. „Tocmai de aceea, avem nevoie de forță de muncă. Pentru cei cu studii superioare, le acordăm salariul garantat pentru ei, o masă pe timpul zilei, plus decontarea transportului. La cameriste și guvernante le dăm nu numai salariu, dar și bonuri de masă. Din păcate, deși avem foarte multe posturi de cameriste-guvernante și le oferim salarii decente, oamenii nu vin. La noi, un bucătar șef va încasa în jur de 3.500 de euro”, a precizat un angajator.