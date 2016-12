Constanţa, în căutarea parcurilor pierdute şi a istoriei uitate

2

Trenul pierdut...

Cu port maritim, fluvial, Canal, aeroport, linie ferata electrificata modernizata, autostrada, trebuia sa fi fost raiul investitorilor straini si autohtoni, cel mai mare hub logistic, punct imens de intrare in UE, import-export. In schimb, cuvantul de ordine a fost spaga, la nivel de primarie si CJ, retrocedarile facute pe spranceana, pana nu a mai ramas niciun metru pt. investitii, axfisierea IMM-urilor cu controale pt. "colectarea taxelor", exodul copiilor inteligenti si muncitori pe alte meleaguri vestice. Totul cu largul sprijin al prostimii care i-a adus la putere, mocangiilor si tiganetului, educati in stilul "iau, nu dau". Puteam fi a doua capitala a tarii, in schimb acum am ajuns, un oras de asistati si fomisti, usor de prostit de catre toate partidele. Acum , ce o sa facem, mergem dupa aia in Israel, in Madagascar sa vedem unde a ascuns spaga ?