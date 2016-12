CONSTANŢA ŞI DARUL OTRĂVIT. Cine plăteşte în realitate subvenţiile şi gratuităţile Primăriei?

CONSTANȚA ȘI DARUL OTRĂVIT. Cine plătește în realitate subvențiile și gratuitățile Primăriei?

Vom acorda subvenții. Ajutoare. Gratuități. Bonuri sociale. Orice e nevoie. Primăria se întrece în a acorda daruri, dar niciodată nu spune adevărul: NIMIC nu e gratis. Nici subvențiile, nici ajutoarele, nici măcar gratuitățile. Cineva trebuie să plătească pentru ele. Și cine? Ați ghicit. Constănțenii. Și nu toți. Ci aceia care muncesc și, culmea, nu primesc nimic din toate acestea.Acea subvenție la gigacalorie cu care se bate primarul Constanței în piept ca și cum ar fi marele câștig al cetățenilor ne costă, de fapt, 15 milioane de euro pe an. De unde sunt plătiți oare acești bani doar pentru căldură? Vine Făgădău cu ei de acasă, îi aduce Mircea Dobre sau ceilalți consilieri locali din afacerile lor de milioane cu bani publici? Se teleportează milioanele de euro în subvenții fără ca cineva să umble la buzunare? Ne pică bani din cer cu titlul de subvenție sau gratuități?Nicidecum. Subvențiile, ca și toate celelalte gratuități, sunt daruri otrăvite, puse pe masa electorală fără niciun discernământ. Să fie acolo, poate or vota proștii în continuare cum trebuie…În realitate, toate aceste facilități sunt achitate din banii constănțenilor, din taxe și impozite, din ceea ce se încasează la bugetul local. Iar în loc ca banii aceștia să se ducă spre parcuri, străzi, școli frumoase și dotate (nu subvenționate de părinți), spitale moderne, monitorizarea video a orașului pentru siguranța cetățenilor, locuri de parcare și trotuare, plătim anual zeci de milioane de euro pomeni electorale, împachetate frumos în gratuități și subvenții. Faptul că RADET Constanța este o regie necompetitivă nu este vina mea și nu am de ce, eu, ca cetățean, să acopăr costurile lor exorbitante. Știați că avem cea mai mare gigacalorie din România? De ce? De fapt nici nu mă interesează zecile de motive invocate. Eu unul, nu vreau ca taxele și impozitele mele să fie pierdute în conturile unei Regii muribunde și neperformante. Mai ales că nici mă încălzesc cu RADET. Ca alte zeci de mii de constănțeni de altfel, care, deși nu beneficiază de serviciile acesteia, plătesc indirect subvențiile pentru gigacalorie.Așadar, ca autoritate publică nu m-aș mândri niciodată să fac din propriul meu oraș o localitate de asistați social (căci asta este o persoană care primește ajutor social sub orice formă), ci unul care să se dezvolte, să aloce bani pentru modernizare și evoluție. Mai ales că povestea subvențiilor și gratuităților aruncate cu nemiluita nu poate avea un final fericit. Ele trebuie acordate strict acolo unde este nevoie și unde nu există alternative. Este oare normal ca un cetățean cu Audi Q7 la scară să primească subvenții la întreținere?În concluzie: nu consider ca este un act de vitejie în a arunca ajutoare sociale și gratuități în stânga și-n dreapta, mai ales într-un oraș precum Constanța, repetent la multe capitole edilitare. Nu consider sănătoasă abordarea suntem mai buni pentru că dăm mai multe subvenții. Nu de asta ați fost aleși. Ați fost aleși pentru ca părinții noștri să nu mai aibă nevoie de pachetele cu pui și orez, ați fost aleși pentru ca prețul încălzirii să fie unul corect, ați fost aleși pentru ca transportul în comun să fie unul modern, civilizat, practicabil pentru toată lumea și nu trăsură socială cum este acum.