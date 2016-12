CONSTANŢA, FĂRĂ APĂ CALDĂ timp de 3 săptămâni. Iată programul opririlor pe cartiere!

3

mi-e rusine !

...ca locuiesc aici, unde Europa are granita cu salbaticia. Nu i-ar fi rusine, ca dupa atatia ani de prirmarie inca se apeleaza la mizeria cu opritul apei calde in sec XXI, ca la Ghimpatii din Vale, orasul marelui carnaval cu snururi in fund si eroi crestini profanati de hoarde de ignoranti. Nu v-ar fi rusine ca va considerati oraseni, al doilea oras chiar al Ro.si va supuneti populatia la astfel de umilinte medievale si josnice, basca praful, gropile, copacii macelariti, animalele maidaneze sacrificate fara suflet, boli in piete si in servirea publica, gunoaie peste tot si oamenii cu fetele triste, ca in lagare, neputinciosi si satui de voi!