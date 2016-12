CONSTANŢA / ATENŢIONARE METEO DE NINSORI ŞI VISCOL

2

biserica ortodoxa romana-filiala dobrogea

am facut cerere din octombrie 2012 la arhiepiscopia tomisului pt un ajutor social pt tratament medical si nici pana acum,decembrie 2013 nu am primit absolut nimic,nici macar o investigatie medicala ,nici macar un ajutor in alimente , nu neaparat bani;se pare ca arhiepiscopia tomisului face''caritate''doar in fatza camerelor tv desi au o avere si patrimoniu de invidiat fiind reprezentantii a 90% din populatie