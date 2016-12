„Constanţa are nevoie de mai multe spitale”

Potrivit dr. Cãtãlin Grasa

„Constanța are nevoie de mai multe spitale”

Ştire online publicată Vineri, 09 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Calitatea actului medical, precum și condițiile hoteliere din spitalele constãnțene lasã de dorit, aspect admis și de dr. Cãtãlin Grasa, director adjunct Direcția de Sãnãtate Publicã (DSP) Constanþa. Pentru desfãșurarea unei activitãți medicale corespunzãtor, sunt necesare investiții considerabile în special în construirea de spitale. „Constanța are nevoie de spitale, deși situația este așa cum este. Când au fost demarate reparațiile la Spitalul Județean, toatã lumea a spus sã-l demolãm. Dar nu suntem în America sã ne permite sã procedãm astfel. Constanța are nevoie de un spital materno-infantil, unde sã fie mutate secțiile de la etajele superioare ale Spitalului Județean. Are nevoie de un spital municipal - suntem printre singurele municipii din țarã fãrã un astfel de spital”, a arãtat medicul. De altfel, tocmai din cauza aglomerației, Spitalul Județean nu poate fi acreditat. „Pentru a putea fi acreditat, aspect despre care s-a tot discutat în ultimul timp, Spitalul Județean ar trebui sã aibã 850 - 870 de paturi, nu 1.300, cum are în prezent”, a arãtat adjunctul DSP.