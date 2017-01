Consiliere psihologică pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate

Consiliere psihologică pentru copiii cu părinții plecați în străinătate

Merg la școală, se joacă, zâmbesc, întocmai ca și colegii lor, dar sufletul le e greu de dorul pentru mama sau tata, plecați la muncă în străinătate. Uneori, povestea lor este și mai tristă: frații sunt despărțiți pentru că persoanele în grija cărora sunt lăsați nu-și permit să-i crească pe amândoi. Sute de copii din județul Constanța trăiesc departe de părinții lor, plecați să muncească în alte țări, pentru a le putea oferi un trai mai bun. Unii mai au aproape câte un părinte, fiind plecat numai unul, alții însă au ambii părinți la mii de kilometri distanță și sunt lăsați în grija bunicilor sau a rudelor. Pentru a trece mai ușor peste perioada în care le lipsesc pă- rinții, Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor din Constanța (APSIPED) le întinde o mână de ajutor acestor copii. Nu e vorba neapărat de ajutorare materiale, ci mai ales de o vorbă bună, un sfat, un suflet care să le asculte temerile și bucuriile. Proiectul se intitulează „Prietenii mei de acasă”, fiind finanțat de Fundația Soroș, prin Programul „Fondul de Urgență”. „Timp de un an de zile, cât durează programul, oferim consiliere psihologică, de grup și individuală, copiilor care au părinții plecați în străinătate. Încercăm să evităm, astfel, dezvoltarea unor atitudini greșite și amplificarea unor sentimente de abandon, provocate de plecarea părinților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marieta Găescu, coordonatorul proiectului. „Prietenii mei de acasă“ „Prietenii mei de acasă” se desfășoară, începând din luna octombrie 2009, și are ca beneficiari direcți copii din Cumpăna și Ovidiu. „În prezent, în baza noastră de date, care este destul de fluctuantă, sunt cuprinși aproximativ 120 de minori din Cumpăna și 153 din Ovidiu. În program sunt incluși câte 75 de copii din fiecare localitate. Însă schimbări se petrec tot timpul. Unii ies pentru că revin părinții în țară, alții intră mai târziu. Pe lângă consiliere, organizăm, pentru ei, tot felul de activități extrașcolare. La multe dintre acestea îi rugăm să-și invite și un prieten sau un coleg de clasă, de care se simte mai aproape. Sărbătorim împreună zilele lor de naștere, mergem la muzee, la spectacole. De asemenea, oferim sprijin și tutorilor, cadrelor didactice confruntate cu astfel de cazuri. În plus, am încercat să dezvoltăm rețele comunitare în care să atragem și comunitatea din localitățile respective. Am încurajat familiile prietenilor sau colegilor lor să-i invite pe copii acasă la ei, fie ca micuții să își facă temele împreună, fie la masă, o zi sau week-end, în funcție de disponibilitatea fiecăreia”, a mai precizat Marieta Găescu. De asemenea, vor fi organizate acțiuni comune cu toți copiii din cele două localități, picnicuri, excursii, concursuri de cultură generală. La finalul proiectului, copiii cu prezențe constante la consiliere și cu rezultate foarte bune la învățătură vor putea merge într-o tabără de cinci zile la munte. Burse pentru recalificarea părinților „Din fericire, până în prezent, nu ne-am confruntat cu situații limită, cu manifestări de violență sau chiar tentative de suicid. Exact asta este ceea ce ne-am propus și am reușit să ne apropiem de copii, să le devenim prieteni. Sunt încântați să ne vadă și ajung să ne povestească nouă lucruri pe care le-ar spune numai părinților. De exemplu, refuză să le vorbească la telefon despre micile lor necazuri de zi cu zi, ca să nu-i necăjească, dar ni le spun nouă. Stai și îi asculți și te marchează maturitatea cu care privesc fenomenul și ceea ce se întâmplă în viața lor. O fetiță ne vorbea despre dorința de a simți prezența tatălui afirmând că în perioadele scurte în care vine acasă ar vrea să îl aibă numai pentru ea. Au fost copii care au afirmat că și-ar da o mână sau un picior numai să-l vadă pe tata acasă sau «dacă aș fi mare, aș munci eu în locul lor ca să-i văd pe amândoi acasă». Unii au fost separați chiar și de frații lor și spun că, atunci când vin părinții acasă, sunt cei mai fericiți pentru că poate fi toată familia împreună. Sunt extrem de multe situații grele, pe care încercăm să le ținem sub control”, a mai adăugat psihologul. Proiectul oferă sprijin și părinților care vor să urmeze cursuri de calificare și recalificare în vederea găsirii unui loc de muncă în țară. APSIPED pune la dispoziție nouă burse în valoare de 400 de lei, pentru achitarea unei părți din contravaloarea cursurilor la care se înscriu părinții. Programul „Prietenii mei de acasă” se va încheia în luna octombrie 2010, dar reprezentanții asociației speră că, odată sensibilizată, comunitatea va continua, într-un fel, acțiunile sale și va acorda mai multă atenție acelor copii care au părinții plecați la muncă în străinătate.