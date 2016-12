Conservanţi şi "prafuri" în ciocolată. Tu ştii ce mănânci?

Conservanți și "prafuri" în ciocolată. Tu știi ce mănânci?

Simplă, cu cremă, albă sau neagră, cu lapte sau combinații de fructe, ciocolata este unul dintre produsele aflate în topul preferințelor a milioane de copii și adulți. Consumată în cantități rezonabile, aceasta oferă, pe lângă plăcerea gustului, valoare nutritivă. Cu cât eticheta conține mai mulți conservanți, iar termenul de valabilitate depășește un an, cu atât ciocolata mult râvnită devine „o bombă“ calorică, plină de E-uri care provoacă grave afecțiuni.Cei mai des întâlniți aditivi din compoziția ciocolatei sunt: E420 - sorbitol, E 270 - acid lactic, E120 - acid carminic, E200 - acid sorbic, E1103 invertază, respectiv E322 - lecitină din soia, E476 - poliglicerol poliricinoleat și E330 - acid citric. Dintre cei opt, primii cinci sunt considerați periculoși pentru sănătate.„Când oferi unui copil «dulcele» mult râvnit, este obligatoriu să citești eticheta. Dacă pe aceasta regăsim înscris ca prim ingredient zahărul, avem de-a face cu îndulcitori artificiali, adică zahăr indus-trializat. Apoi, dacă avem tabletă de ciocolată cu cremă de căpșuni, iar pe etichetă avem sub 1%, înseamnă că avem un produs plin de «prafuri» produse chimic. Apoi, un alt exemplu negativ este cel al tabletelor de ciocolată cu lapte care au la ingrediente lapte praf sau tot în procent foarte mic. Este clar că în acel produs nu avem lapte natural, ci lapte praf, adică au fost înlocuite grăsimile animale cu cele vegetale. În cazul în care, pe eticheta de ciocolată găsim E-uri sau conservanți și îndulcitori artificiali, precum glutamatul de sodiu, acidifianți sau emulgatori, ea nu trebuie cumpărată sub nicio formă. Aceste amestecuri de substanțe chimice provoacă dezechilibre la nivel digestiv și, în mod particular, diabetul, o boală care era întâlnită numai la pacienții trecuți de 50 de ani”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Costel Stanciu, președintele Asociației Pentru Protecția Consumatorilor din România.Ciocolată umplută cu… substanțe cancerigene Reprezentanții Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România (ANPCPPS) au realizat un studiu legat de E-urile pe care le conțin mărcile de ciocolată puse în vânzare pe piața autohtonă.Acești aditivi sunt blamați în totalitate de nutriționiști, care recomandă înlocuirea dulciurilor oferite copiilor cu fructe și legume. Conform studiului, pe primul loc în această ierarhie a E-urilor conținute de ciocolată, cu ma-ximul de opt, se află Novatini (cu cremă căpșuni și frișcă) și Poiana (cu lapte și cremă cu aromă de vișine). Șapte E-uri conțin Primola Fresh Cherry, Pri-mola Fresh Lemon, Novatini (cea cu caramel și cea cu vișine) și Heidi Grand Or Florentine.În schimb, Primola Fresh Mint, Novatini Cappuccino, Africana (cu cremă de căpșuni), Africana (cu cremă de rom) și Poiana (cu frișcă și căpșuni) au în com-poziție câte șase E-uri.Cinci astfel de aditivi conțin Schogetten, Anidor (Croquant - lait and folie noisettes și amer), Primola (cu caramel sau cu căpșuni), Novatini (cu coniac și cu rom), Africana (cu cremă de banane) și Milka Raspberry Cream.În continuare, urmează Africana (cu cremă de cappuccino), Poiana (varianta simplă, cea cu cremă de caramel și cea cu cremă de lichior), Amaretto, Dark Orange, Heidi Gourmette, Heidi Cherry, Carrefour - Chocolat noir fără zahăr, cu câte patru E-uri.În schimb, Anidor Intense Noir cu 80% cacao, Anidor Charme Noir cu 70% cacao, Lindt (ciocolată albă cu migdale), Lindt (ciocolată amăruie cu migdale) și Lindt (lapte 44%, ciocolată amară 22% cu alune) nu conțin niciun E.