Congres Internaţional de Anti-Aging la Eforie Nord

Congres Internațional de Anti-Aging la Eforie Nord

A patra ediție a Congresului Internațional de Medicină Anti-Aging, cât și a doua ediție a Congresului Internațional de Lasere în Medicină și Chirurgie se vor desfășura la Eforie Nord. Anti-aging presupune măsurile care au drept țintă prelungirea vârstei biologice și de menținere a calității vieții la nivel ridicat. La evenimente, care vor avea loc în perioada 22 - 24 mai, la hotelul Europa, vor participa personalități din domeniu din SUA și Europa, precum dr. Robert Goldman - președinte American Academy of Anti-Aging Medicine, dr. Michael Klentze - secretar general European Society of Anti-Aging Medicine și prof. dr. Farouk Al-Watban, secretar general World Academy for Lasers Applications. Pentru informații suplimentare și înscrieri, vizitați pagina web www.amaacongres2009.ro.