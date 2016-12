Confuz atunci când alegi un credit rapid online? România are prima platformă de informare asupra împrumuturilor rapide

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Creditele rapide sau creditele online sunt o formă relativ nouă de împrumut cu caracter urgent ce a înflorit pe piața românească. Aceste tipuri de împrumuturi sunt din ce în ce mai populare printre români, după ce majoritatea companiilor ce aveau doar birouri fizice au trecut acum pe web, unele chiar exclusiv în mediul virtual.De ce trebuie să existe o platformă de informare?Ca orice produs financiar specific, un astfel de credit rapid are anumite caracteristici și un grad de risc mai ridicat. O buna cunoaștere a termenilor contractuali este esențiala pentru cineva ce își dorește să acceseze un astfel de împrumut.De cele mai multe ori însă, oamenii nu au timp sau capacitatea necesară pentru a înțelege toate detaliile, iar companiile de credit nu le fac viața ușoară, abordând de multe ori un limbaj foarte tehnic în comunicare.Aici intervine Vreau Credit Rapid – platforma creată de doi tineri antreprenori români, ce își propune să clasifice, să explice și să pună în lumină piața de credite online din România.Ce este bine de știut înainte de a lua un împrumutPortalul adună sub o singură umbrelă toate companiile ce oferă servicii de credit rapid online, pentru ca mai apoi sa prezinte detalii referitoare la toate caracteristicile ce trebuiesc cunoscute de consumatori, într-un limbaj comun și ușor accesibil.Recenziile acestor tipuri de împrumturi iau în considerare detaliile tehnice ale unui credit, dar și părerile altor persoane care au accesat deja serviciul și vor să îi îndrume pe alții ce se gândesc la un astfel de produs financiar.Astfel, vei putea găsi într-un singur loc tot ce trebuie să stiți înainte de a accesa creditul: vei ști de ce acte ai nevoie, vei cunoaște modalitatea de aplicare și vei avea acces la informații vitale înainte de a-ți risca siguranța financiară.Diferența se vede în buzunarul tăuDacă ești informat poți lua decizii pertinente legate de aceste împrumuturi și poți filtra informațiile concrete în zgomotul de păreri și opinii pe care îl auzi despre aceste tipuri de credite.Vei fi în siguranță dacă știi ce presupune un astfel de produs, când trebuie să returnezi banii și în ce manieră.Dacă ești informat vei șii ca orice contract de acest fel este negociabil, iar companiile de credit îți pun la dispoziție multiple modalități prin care să poți returna banii și prin care îi poți primi. O dată ce ai returnat un credit cu succes, al doilea credit pe care vrei să îl contractezi va sta sub semnul încrederii, deoarece compania te cunoaște deja și are un istoric bun pe care se poate baza.Aceste împrumuturi online pot fi benefice dacă sunt accesate cu responsabilitate, iar vreaucreditrapid.ro vreau să promoveze și să susțină o informare corectă și completă asupra produselor financiare din România.Diferențele principale în legislația ce reglementează creditorii non-bancari de cei bancari pot fi consultate pe site-ul Băncii Naționale a României.