Conferinţă pe teme religioase la Universitatea „Ovidius”

Conferință pe teme religioase la Universitatea „Ovidius”

Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Ovidius”, în parteneriat cu Centrul de Studii Indiene al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Studii Orientale al Universității Jagiellonian (Polonia), Facultatea de Arte Liberale a Universității „Bath Spa” (Marea Britanie), Institutul de Filosofie și Religie „Vijnananilayam” (India), precum și alte instituții de învățământ organizează în perioada 31 octombrie- 6 noiembrie conferința internațională Knowledge, Reality, Transcendence. A Dialogue between East and West. Evenimentul își propune să analizeze posibilele convergențe sau deosebiri de formă și de fond între teologia creștină și filosofiile orientale în privința cunoașterii Divinului. Relevanța academică a acestui eveniment este dată de faptul că fiecare cultură religioasă are limbajul ei și propria construcție filosofico-teologică asupra realității și a Transcendenței. În abordarea hermeneutică a categoriilor filosofice și religioase - altele decât cele din sfera culturii proprii - se reliefează identitatea, dar și diferențele, în ceea ce privește modul în care ne raportăm la Dumnezeu, la univers, la noi înșine și la ceilalți. Reprezentanții universității susțin că acest demers științific verifică o capacitate interpretativă, întrucât analiza comparativă este o chestiune sensibilă, pentru că se poate aluneca ușor în asocieri inadecvate ori în ratarea evidențierii acelor aspecte doctrinare care chiar permit o evaluare comparativă. Secțiunile conferinței vizează abordarea următoarelor teme generale: cunoașterea, transcendența în creștinism, hinduism, budism, taoism, confucianism, dualitatea (subiect- obiect) și nondualitatea în experiența cognitivă etc.