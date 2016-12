Conducta de apă din staţiunea Mamaia, deviată din cauza pasarelelor

Conducta de apă din stațiunea Mamaia, deviată din cauza pasarelelor

După mai bine de 36 de ore fără apă, echipele RAJA au reușit, în cursul zilei de ieri, să înlocuiască o conductă veche din rețeaua de alimentare cu apă a stațiunii Mamaia. Aceasta a cedat miercuri dimineață, în jurul orei 4,00, după ce se făcuseră manevre de repunere sub presiune.„Pentru montarea pasarelei pietonale din zona Rex a fost nevoie de devierea conductei principale de alimentare cu apă. Lucrările s-au derulat în cursul zilei de miercuri, dar, după repunerea sub presiune a cedat tubul care era foarte vechi, din anul 1965. Pentru ca să nu mai apară altă avarie ulterior, am luat decizia înlocuirii tubului și nu de montare a unui manșon. Lucrările s-au prelungit astfel până în jurul orei 14,00, ieri. Apoi, aproape de ora 16,00, s-a reluat alimentarea cu apă a zonelor afectate din stațiunea Mamaia, Mamaia Nord, Mamaia Sat, Depozitul 10 și Tabăra Năvodari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.