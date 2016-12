Conducere nouă la Sanatoriul Techirghiol. Fostul manager n-a rezistat decât 6 luni!

l Alexandru Georgescu a fost în centrul unui scandal, în care salariații instituției îl acuzau că folosește baza de tratament în interes personal, irosind resurse importanteȘase luni, atât a rezistat managerul Alexandru Georgescu în funcția de director interimar al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol. De-a lungul mandatului său, sanatoriul s-a confruntat cu o situație unică, o grevă a personalului TESA, salariații acuzându-l pe manager că îi terorizează și că folosește baza de tratament în interes personal, după orele de program, irosind resursele - și așa foarte mici - ale instituției.În cursul zilei de ieri, Alexandru Georgescu a fost anunțat că nu i-a fost prelungit mandatul de director interimar și că a fost înlocuit deja cu un nou director. Astfel, prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 152 din 13 martie 2015, a fost numită în funcția de manager interimar al Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol Elena Roxana Almășan.„A expirat interimatul de șase luni, iar luni dimineață (n.r. - 16 martie), am fost anunțat că am fost înlocuit. În momentul acesta nu mă gândesc la nimic. Dar aveam planuri mari în această unitate. Exista un plan de management, am întocmit și un raport de activitate, cu toate acestea, trebuie să plec”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Georgescu. Acesta a mai spus că nu înțelege de ce ministrul Sănătății a hotărât să nu-i mai prelungească mandatul și a refuzat să spună dacă se va înscrie în competiție atunci când se va organiza concurs pentru ocuparea funcției de director.Directorul executiv al Direcției Județene de Sănătate Publică din Constanța, Cristina Schipor, s-a deplasat, în cursul zilei de ieri, la Sanatoriul Balnear Techirghiol, pentru a asista la procedura de predare-primire între fostul și noul manager al unității.„Nu cunosc motivele pentru care ministerul Sănătății nu a prelungit interimatul domnului Alexandru Georgescu. Doamna Almășan vine din privat, dar are și o experiență în cadrul sanatoriului, acolo unde a ocupat, în anul 2012, funcția de șef Serviciu Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare. Sperăm astfel să detensionăm situația. Vom avea și o ședință cu întreg Consiliul de Administrație, în care noul director interimar își va prezenta planul de management”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful DSP Constanța.Povești de groază despre managerul GeorgescuReamintim că, în luna decembrie 2014, după numai trei luni de mandat, managerului Alexandru Georgescu i-a fost cerută demisia, în cadrul unei greve ad-hoc a personalului nesanitar. Protestatarii se plângeau, la momentul respectiv, că Alexandru Georgescu instaurase un regim dictatorial, că le vorbea urât, îi amenința și că făcea protocoale indecente. Mai mult decât atât, salariații din serviciul tehnic au povestit cum erau chemați de acasă să încălzească bazinul doar pentru manager și prietenii lui.„Au fost seri când am fost chemați de acasă sau ținuți până la ora 11 noaptea, să încălzim apa din bazin și să ținem deschisă baza de tratament că domnul director făcea baie cu fiica sa sau cu altcineva. Într-o seară, a intrat în bazin cu mai mulți preoți, au pus un CD și cânta prohodul, iar ei făceau baie în fundul gol și beau whisky. Stă aici permanent, se îmbată și ne persecută! Lucrăm într-un stres teribil. Nu se poate munci cu omul acesta. Să plece și să vină unul capabil”, povestea, în luna decembrie, un angajat de la serviciul tehnic.