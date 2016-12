Condamnaţi din pântec! Planificare familială la ţară, ce glumă bună...

2

copiii sufera

avem satele la nivel de ev mediu unde ignoranta este la ea acasa ,nu exista programe de modernizare a lor , lenea si alcoolismul sint starile lor de normalitate si asta sub indiferenta primariilor locale ocupate mai mult cu smecheriile lor ,defapt asta le convine ca au in prostime masa de manevra usor de santajat cu ajutoarele sociale Daca ne uitam in istorie vedem ca traditia romaneasca este jalnica ,intotdeuna satele noastre au fost mizerabile Cum va explicati ca acolo unde a fost ocupatie habsburgica ( Transilvania ,Bucovina, Banat )satele erau sate , cu gospodarii si mentalitate de gospodari ( cu asta ne mindrim toti ) iar cum treci muntii spre est sau sud te izbeste atmosfera de ,, lasa ca merge si asa , mai bine hai la crisma !,, de ce acolo munca e munca si distractia este distractie ! s-a incercat ( de ONG-uri ) sa se porneasca ceva sa le dea o vaca , seminte si sa-i urneasca dar le-au lichidat repede ca asta insemna munca si mai bine la ajutoare ! ALCOOLISMUL este principala cauza a mizeriei pe care o indura mai ales copii Alcoolismul este consecinta saraciei sau saracia este consecinta alcoolismului Putini sint cei care se pot smulge din aceasta stare Amintiti-va cum la inzapezire soldatii ii scoteau din rahat si ei stateau in circiumi Se spune : unui flamind nu-i da un peste ci o undita !