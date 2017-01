Concurs epistolar la Poşta Română

Concurs epistolar la Poșta Română

Compania Națională Poșta Română S.A. a lansat sâmbătă, 9 octombrie, de Ziua Mondială a Poștei, a 40-a ediție a Concursului Epistolar. Întrecerea se desfășoară sub egida Uniunii Poștale Universale (UPU), agenție a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Concursul se adresează în exclusivitate copiilor cu vârsta de maximum 15 ani și se desfășoară în perioada 9 octombrie 2010 – 16 martie 2011. Prin acest demers UPU urmărește creșterea gradului de conștientizare la nivelul copiilor în ceea ce privește administrarea durabilă, conservarea și dezvoltarea tuturor tipurilor de păduri, tema lucrărilor din acest an fiind „Imaginați-vă că sunteți un copac ce trăiește în pădure. Scrieți o scrisoare către cineva explicându-i de ce este important să protejăm pădurile”. Subiectul ales a avut la bază faptul că anul 2011 a fost proclamat ca An Internațional al Pădurilor. Pe parcursul concursului, lucrările vor fi analizate și selecționate de comisii constituite din reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării, tineretului și Sportului – profesori de specialitate – și reprezentanți ai C.N. Poșta Română S.A. Autorii compozițiilor clasate pe primele trei locuri la faza națională vor fi premiați în cadrul unei festivități organizate de C.N. Poșta Română S.A., premiile constând în bani. Lucrarea desemnată câștigătoare la nivel național, însoțită de traducerea în limba franceză, engleză sau spaniolă, va fi transmisă Biroului Internațional al Uniunii Poștale Universale, până la 30 aprilie 2011. După centralizarea lucrărilor primite de la cele 190 de administrații poștale membre UPU, acestea vor fi trimise la UNESCO – organismul care va desemna câștigătorii la nivel mondial. Până la data de 9 octombrie 2011, cele mai bune trei lucrări vor primi din partea Biroului Internațional al Uniunii Poștale Universale medaliile de aur, argint și bronz. Compoziția care va ocupa locul întâi va fi publicată în revista „Union Postale”. Regulamentul integral al concursului poate fi consultat pe site-ul www.posta-romana.ro sau apelând la serviciul de relații cu clienții Infopost, la numărul de telefon 021/93.93.111.