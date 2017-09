Concedii medicale cu nemiluita! 21 milioane de lei "tocate" în 6 luni

Dintotdeauna au existat salariați care le-au cerut medicilor concedii medicale, în multe cazuri acestea fiind acordate pe bună dreptate. Au existat, însă, și situații în care așa-zișii bolnavi au vrut, pur și simplu, să stea acasă sau au avut cu totul alte îndeletniciri. Așa se face că, numai în primele șase luni ale anului, 32.453 de constănțeni figurează cu concedii medicale. Potrivit datelor Casei Județene de Asigurări de Sănătate, toți aceștia laolaltă însumează 237.286 zile de concediu, pentru care s-au plătit nici mai mult, nici mai puțin de 21 milioane de lei.Acesta este și motivul pentru care unii patroni au depus sesizări la CJAS pentru veridicitatea certificatelor acordate. Trebuie precizat că, în cazul în care se stabilește că un asigurat nu este bolnav, medicul este direct responsabil de modul în care s-a eliberat respectivul certificat de concediu medical.„În cazul în care angajatorul are suspiciuni că un salariat primește necuvenit un concediu medical, poate sesiza CJAS. Apoi, noi putem efectua un control doar vizavi de medicul care a prescris acel concediu, indiferent că este medic din spital, specialist sau medic de familie. În condițiile în care, în urma controlului, se observă că angajatul are toate actele necesare pentru a elibera acest concediu medical, noi nu avem ce să facem mai departe. Practic, noi nu-l putem anula, dar, dacă acest act nu a fost completat corect sau complet, putem să sancționăm medicul cu suma de 5.000 lei. Salariatului nu avem ce să-i facem. Până de curând, când ne confruntam cu astfel de situații, mergea un reprezentant al firmei angajatoare cu un inspector de-al nostru să-l verifice la domiciliu, dar această decizie a fost anulată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul CJAS, George Mirel Cristescu.În ce condiții pot fi acordate concediile medicaleDe precizat că dreptul la concediile medicale este condiționat de plata contribuției la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Stagiul de cotizare pentru acordarea acestor drepturi este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical. Baza de calcul a indemnizațiilor se face ca o medie a veniturilor lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare până la limita a 12 salarii minime brute pe țară.Prin stagiul minim de cotizare, se înțelege îndeplinirea condiției de plată a contribuției obligatorii pentru concedii și indemnizații pentru o anumită perioadă de timp.Durata maximă de acordare a concediului medical este de 183 de zile într-un an, din a 91-a zi, prelungirea făcându-se numai de către o comisie mixtă, formată dintr-un medic expert al Casei Județene de Pensii și un medic al Casei de Sănătate.Trebuie menționat faptul că șomerii care sunt în concediu medical primesc bani pe toată durata concediului, în funcție de gravitatea afecțiunii. În plus, aflându-se în concediu medical, li se prelungește perioada șomajului cu exact atâtea zile câte a avut concediu de boală. Pentru stabilirea bazei de calcul la concediile medicale, se iau în considerare veniturile pe ultimele șase luni anterioare acordării concediului medical.