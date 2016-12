Complexul Cleopatra din Mamaia, cu vitrina plină de trofee!

Mamaia 2000 - Complex Cleopatra este performera celei de-a șasea ediții a Corporate Awards, eveniment desfășurat la București, în cadrul căruia sunt premiate firmele cu performanțe deosebite în domeniul lor de activitate.Nu mai puțin de patru trofee, cuvenite ocupantelor locurilor întâi, a obținut Complexul Cleopatra din Mamaia: Tro-feul Top Eficiență, Trofeul Top Producti-vitate, Trofeul Top Rentabilitate și Trofeul Top Profit, clasamentul Top 10K fiind alcătuit pe baza datelor oficiale publicate de Ministerul Finanțelor Publice și Ofi-ciul Național al Registrului Comerțului.„Este o mare onoare pentru noi să primim aceste distincții, la capătul unui sezon estival mai bun decât cel de anul trecut. Noi am fost premiați pentru întreaga activitate desfășurată, pentru calitatea serviciilor oferite turiștilor și, nu în ultimul rând, pentru modul în care promovăm, chiar și așa, dintr-o unitate de alimentație publică, litoralul românesc. Anul acesta, ne-au trecut pragul zeci de mii de turiști, din toată țara și chiar din străinătate. Cu toții au apreciat în special preparatele cu specific românesc, dar și modul în care au fost tratați de personalul nostru, unul calificat și cu mare experiență în domeniu. S-a muncit foarte mult și foarte bine, fapt susținut de aceste trofee pe care le-am primit și care ne fac onoare nu numai nouă, ci și întregii stațiuni Mamaia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, administratorul Complexului Cleopatra, Vasile Chirondojan.Personaj binecunoscut în lumea politicii (doar e consilier municipal, la al treilea mandat!) și a sportului constănțean, Chirondojan mai are un motiv de satisfacție.„De mai bine de 15 ani, susțin, din fonduri private, activitatea clubului de rugby. În toți acești ani, a trebuit să ne descurcăm singuri și am demonstrat că știm să facem performanță. Am crescut generații de campioni și ne-am implicat și în educația lor, ceea ce contează cel mai mult. Aceste premii, care vin după o muncă asiduă, îmi dau puterea de a merge mai departe, pentru că sport fără o fundație economică solidă nu se poate face”, a explicat Chirondojan.v v vComplexul Cleopatra a mai fost distins, în anul 2008, la Paris (Franța), cu premiul Star Quality, iar în anul 2013, s-a clasat pe primul loc în Top Afaceri România.