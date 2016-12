Comisioane şi dobânzi preferenţiale pentru vârstnicii care primesc pensia la BRD

Comisioane și dobânzi preferențiale pentru vârstnicii care primesc pensia la BRD

În vremuri în care bătrânii o duc din ce în ce mai greu, și cel mai mic ajutor financiar este binevenit. Plecând de la acest gând, BRD Groupe Societe Generale a lansat, la începutul lunii octombrie, o campanie pentru pensi-onari. Astfel, toți cei care aleg să-și încaseze pensia în cont deschis la BRD, cu card atașat, au șansa de a câștiga una dintre cele 126 de pensii oferite de bancă.„Cu prilejul sărbătoririi Zilei Interna-ționale a persoanelor Vârstnice, pe 1 oc-tombrie, am pornit campania dedicată seniorilor, prin care încercăm să le facem viața mai ușoară. Astfel, până pe 30 no-iembrie, toți vârstnicii care decid să ne devină clienți și să primească pensia într-un cont la BRD, vor beneficia de dobânzi și comisioane speciale și vor intra la o tragere la sorți pentru un premiu constând în contravaloarea pensiei, dar nu mai mult de 1.500 de lei”, a explicat Alina Ceauș, reprezentantul BRD Constanța.În promoție sunt incluse o gamă largă de produse și servicii dedicate, clienții beneficiind de comisioane zero la în-casarea lunară a pensiei, deschiderea de cont, emiterea și reînnoirea cardului Maestro, retragerea de numerar de la ATM-urile și POS-urile BRD, interogarea soldului la ATM-urile BRD, plata facturilor prin ATM-uri sau canalele la distanță ori plățile către alți clienți BRD, tot prin in-termediul canalelor bancare la distanță.De asemenea, clienții beneficiază de dobânzi preferențiale atât la creditele de nevoi personale, cât și la depozitele și conturile de economii deschise la BRD.Depozitele la termen le sunt oferite seniorilor la dobânzi speciale, mai mari cu 0,10 la sută decât dobânda standard. De asemenea, contul de economii Atucont în lei beneficiază de un bonus de 0,25 la sută față de dobânda standard. În plus, creditele de nevoi personale Expresso sunt oferite cu reducere de 10 la sută la do-bânda fixă pentru împrumuturile de până la 68.000 de lei și de 5 la sută la marja indexabilă pentru creditele în valoare de până la 15.000 de euro.Premii pentru cei mai fideli cliențiÎn timpul acestei promoții, în toate zonele țării, BRD își premiază cei mai fideli clienți seniori. Caravana „BRD Senior” a trecut și prin Constanța, urmând să viziteze în perioada următoare și alte mari orașe.La Constanța, a fost premiat Nicolae Chivu, de 91 de ani, client al BRD de mai bine de 18 ani. Fost profesor, director de școală și veteran de război, pensionarul constănțean s-a arătat încântat de surpriza BRD și ne-a dezvăluit secretul unei vieți îndestulătoare. „Sunt onorat că mi s-a oferit ocazia de a participa la un asemenea eveniment. BRD mi-a fost de un real folos, cap de familie fiind, să fac față unor provocări financiare de-a lungul vieții. Tatăl meu mereu îmi spu-nea «Adună bani la tinerețe, ca să ai la bătrânețe» și «Leagă sacul până-i rotund, nu când dai de fund». Aceste vor-be m-au ajutat ca, salariat fiind, în fiecare lună, să fac în așa fel încât să îmi rămână câte ceva să depun pentru zile negre. Și voi face la fel în continuare, pentru că am de gând să mai stau pe aici. Am pus comutatorul pe 110 ani”, a glumit Nicolae Chivu.Nenea Nicolae nu se plânge și în-deamnă tineretul să învețe și să muncească: „Pe vremea când eram profesor, mereu le spuneam elevilor mei că nu învață pentru școală, ci pentru viață și că «cine nu muncește nu mănâncă»”.Pentru loialitatea sa, Nicolae Chivu a primit o diplomă, un tort și o șampanie, dar și un premiu în cont de 1.000 de lei. „Dorim să le mulțumim în acest fel clien-ților noștri seniori, să îi recompensăm pentru că ne-au ales și mai ales să îi asigurăm că vom face tot posibilul să le oferim mereu servicii bune”, a mai spus Gigi Carataș, director executiv al Gru-pului Constanța al BRD Groupe Societe Generale.