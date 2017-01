Comentariul zilei

Ştire online publicată Joi, 14 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Am citit în fiecare zi articolele pre-zentate de dumneavoastră. Sunt mizerii la tot pasul. Ce să mai vorbim de zona unde peste câteva zile se va sărbători Ziua MARINEI! Ar trebui puse niște indicatoare pentru pietoni, să fie avertizați de denivelările și de gropile care sunt. Dacă nu ești atent te poți alege cu o entorsă fără doar și poate. Aș dori să ne răspundă edilii orașului de când nu s-a mai făcut nimic pe faleza orașului. În Mamaia nu se poate intra din cauza traficului. În Constanța este mizerie. Nouă, constănțenilor, pe unde rămâne să ne destindem în puținul timp care ne mai rămâne? Mi se face rău când trebui să trec prin pasajul de la Tomis. Oare câte miliarde trebuie pentru o lucrare de bună calitate și de durată? Nu sper la un răspuns, dar am scris ca să fiu eu împăcată, că nu am fost indiferentă la ce se întâmplă în orașul în care și eu contribui la bugetul local. Anica Unitu (13.08.2008, 13:17)