Şcolile generale nr. 18 şi 21 nu au intrat în grevă

Greva generala la Constanța

Școlile generale nr. 18 și 21 nu au intrat în grevă

Cu certitudine, elevii de acolo se simt frustrați pentru că n-au reușit să-și prelungească week-end-ul cu încă o zi. Pentru că poate nu toți știu, dar, dacă dascălii care au refuzat să adere la această formă de protest pun absențe în catalog, acestea sunt perfect valabile. Aici n-a funcționat principiul solidarității între colegi. Cum s-a întâmplat, de altfel, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, unde, deși prea puțini profesori au semnat că vor intra în grevă, liceenii, în covârșitoare majoritate, nu s-au prezentat la cursuri. Sau, cum s-a întâmplat să fim de față, un grup care tocmai se pregătea să intre în instituție s-a întâlnit cu un coleg care i-a întors: „Băăi, ați înnebunit să spargeți tocmai voi greva noastră!”. Vizavi de CNMB, la sediul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar - filiala Constanța, dimineață era liniște, pentru că așa cum ne-a declarat Ion Popescu, vicepreședinte, peste 80% dintre cadrele didactice au intrat în grevă, așa încât sistemul era paralizat. „Dacă la școlile generale, părinții și-au mai dus elevii din clasele primare la cursuri, pentru că nu aveau cu cine să-i lase, după-amiază cei mari s-au bucurat de încă o zi liberă. La fel și la grădinițe, nu s-a putut impune ținerea copiilor acasă, mai ales la cele cu program prelungit. Liceele, în schimb, au reacționat prompt. La Colegiul Tehnic «Tomis» doar un cadru didactic n-a semnat, la Liceul Teoretic «Traian» doi nu fac grevă, la Colegiul Pedagogic «Constantin Brătescu» vreo patru nu au aderat”, după cum a afirmat Popescu. Ioana Purcărea, lidera sindicatului constănțean, ieri, printre slalomurile făcute la posturi de radio sau televiziune, ne-a declarat că este de admirat solidaritatea cadrelor didactice. „Nu înțelegem atitudinea colegilor noștri de la școlile nr. 18 și «Ion Luca Caragiale», dar cum fiecare are dreptul la opțiune, le respectăm decizia, cu toate că de câștigat are toată lumea de pe urma acestei forme de protest”. La Colegiul Economic „Carol I”, vice-lidera de sindicat Rodica Stan ne-a declarat că deși din cei 111 semnatari ai statului de plată cu tot cu personal auxiliar doar 64 sunt membri de sindicat, tot corpul profesoral a fost de acord cu revendicările acestei zile. La Școala nr. 23 „Ion Jalea”, liderul Liviu Abramovici ne-a declarat că din cei 52 de membri de sindicat doar 14 au aderat. „Unii dintre ei sunt soț și soție la catedră și nu le convine să piardă la salariu”. Realitatea constatată la fața locului, prin instituțiile pe unde am ajuns, arată că există destul de multă neîncredere că greva generală de ieri va rezolva ceva, multe cadre didactice fiind dezamăgite atât de modul cum sunt tratate, dar mai ales de modul cum decurg negocierile la cel mai înalt nivel.