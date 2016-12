Colecţia "Little Black Dress", la Carrefour, în ediţie limitată

Colecția "Little Black Dress", la Carrefour, în ediție limitată

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune că orice femeie ar trebui să aibă ascunsă în garderobă o “Little Black Dress”, care o va pune în valoare indiferent de situație. Nu degeaba, revista Vogue a catalogat rochia neagră drept "uniforma femeilor cu gust". Carrefour România reinterpretează, într-o manieră modernă și sofisticată, piesa de rezistență a oricărei garderobe feminine: rochia neagră, clasică, dar mereu actuală, prin noua colecție The Little Black Dress, în ediție limitată.Între 14 aprilie și 4 mai, în hipermarketurile Carrefour, The Little Black Dress va putea fi găsită într-o gamă exclusivă și special recomandată de stiliștii Carrefour, la prețuri avantajoase, care pornesc de la doar 39 de lei.Colectia va fi disponibila doar intre 14 aprillie si 4 mai 2016 in hipermarketurile Carrefour din toata tara cu exceptia Unirii, Vitantis, Oradea Lotus si Buzau.Rochia neagră este o piesă vestimentară legendară, care a intrat în istorie odată ce Audrey Hepburn a apărut în “Breakfast at Tiffany’s” într-o ținută all black de o simplitate izbitoare, dar în același timp distinsă. Același lucru se poate spune și despre senzuala Marilyn Monroe în “Some Like It Hot” și Sophia Loren în aparițiile publice din anii ’60 sau despre nonconformistele Liza Minelli sau Jacqueline Kennedy Onassis în anii ’70 sau, mai recent, Julia Roberts în “Pretty Woman”. The Little Black Dress este o dovadă vie că sunt câteva lucruri pe lume care trebuie să rămână autentice și practice.În prezent, Carrefour propune cateva rochii neagre cu un număr de variații egal cu cel al puterii imaginației. Confecționate dintr-o varietate de materiale sau chiar și în cea mai simplă formă a sa, rochia neagra rămâne un articol must-have, fiind un simbol al eleganței, ce definește o apariție memorabilă. Inserțiile din voal, cu transparențe insinuante in unele modele, adaugă un plus de senzualitate, de la lungimea mini clasica la lungimea midi, ele conturează cu stil orice siluetă. Mai mult, negrul este cameleonic, ușor de asortat cu o întreagă paletă cromatică și garantează o apariție de netrecut cu vederea, fără a fi stridentă. Simplu și în același timp sofisticat, clasic și contemporan, conformist și nonconformist, negrul trece de la o extremă la alta, așa că nu, de negru nu te poți plictisi.“The Little Black Dress a devenit preferata femeilor de pretutindeni pentru că este versatilă, atemporală, accesibilă și elegantă, de aceea deține supremația în garderoba femeilor de aproape o sută de ani. Colecția de rochii negre în ediție limitată, propusă de Carrefour reprezintă o certitudine că, indiferent de conformație sau stil personal, mica rochie neagră rămâne cea mai elegantă, dar și sofisticată opțiune pentru a ieși din orice impas vestimentar”, a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing Carrefour România.